NeuNaturschutz vom Balkon auser Onlineartikel

Stunde der Wintervögel: Beobachtungen im heimischen Garten in Pößneck

Dreba/Pößneck. An den Zielen der Stunde der Wintervögel, die an diesem Wochenende zum 11. Mal vom Naturschutzbund (Nabu) ausgerichtet wird, hat sich auch diesmal nichts geändert. Weiter im Mittelpunkt stehen die bei uns bekannten und weit verbreiteten Vogelarten wie Amsel, Meisen, Sperlinge und Buchfinken. „Wo kommen sie vor, wo sind sie häufig und wo selten geworden, wie wirkt sich der Klimawandel auf die Wintervögel aus?“, sind laut Jürgen Auerswald vom Arbeitskreis die wichtigsten Fragen, auf die es Antworten zu finden gilt. „Je genauer wir über solche Fragen Bescheid wissen, desto besser kann sich der Nabu für den Schutz der Vögel stark machen“, sagt er.

Sieger im vergangenen Jahr war der Haussperling gefolgt von Kohlmeise, Blaumeise, Feldsperling und Amsel. Neben den Standvögeln, die das ganze Jahr über in unseren Breiten blieben, ließen sich zusätzliche Wintergäste beobachten, die aus dem noch kälteren Norden und Osten nach Mitteleuropa ziehen. Bei Nahrungsengpässen tauchten in manchen Wintern in großer Zahl auch Invasionsvögel wie Seidenschwanz, Erlenzeisig oder Bergfink auf.

Wer mitmachen möchte, solle sich einfach auf den heimischen Balkon oder in den Garten begeben. „Zu einer beliebigen Zeit müssen dann eine Stunde lang die gefiederten Freunde erfasst werden“, erklärt Jürgen Auerswald. Wichtig sei, von jeder Art die höchste Anzahl der Vögel, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu sehen waren zu notieren. „Das vermeidet Doppelzählungen“, fügt der Naturfreund an. Bis zum 18. Januar können die Zahlen dann an den Nabu geschickt werden, beispielsweise einfach über das Internet. Anschließend erfolgt die Auswertung.

Wer sich vorher noch mit der Bestimmung der Arten befassen möchte, kann dies am besten mit Hilfe der Steckbriefe für die einzelnen Wintergäste unter www.stundederwintervoegel.de tun. Unter den Teilnehmern werden zahlreiche Preise wie Bücher, Einkaufsgutscheine und Klingeltöne verlost.