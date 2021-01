Foto: Dentists for Africa

Die Witwen der Kooperative St. Monica Village beim Empfang der Sachspenden in Nyabondo. Die Spenden kamen auch aus Neustadt.

Neustadt. Insgesamt 2900 Euro wurden für die Hilfsaktion des Vereins „Dentists for Africa“ gesammelt.

Neustadt: 126 Hühner und 27 Ziegen für Witwen in Kenia

Neben Krankenkassenkarten gingen im Dezember auch Gutscheine für Hühner, Ziegen, Bäume und Lebensmittel über den Empfangstresen der Zahnarztpraxis „Mund-Art“ in Neustadt, die sich jährlich an der Gutscheinaktion der Hilfsorganisation „Dentists for Africa e.V.“ beteiligt. Die Erlöse kommen den Frauen der Witwenkooperative St. Monica Village im Westen Kenias zugute.