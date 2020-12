Neustadt. Nachdem ein 42-Jähriger im Juni meldete, seine Lebensgefährtin leblos in einer Neustädter Wohnung gefunden zu haben, sind die rechtsmedizinischen Untersuchungen abgeschlossen

Neustadt: 42-Jähriger seit sechs Monaten in U-Haft

Der 42-jährige Mann, welcher sich in der Nacht zum 26. Juni bei der Rettungsleitstelle Saalfeld gemeldet hatte, weil seine 31-jährige Lebensgefährtin leblos in einer Neustädter Wohnung lag, befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft. Das teilte auf Nachfrage Oberstaatsanwalt Thomas Riebel von der Staatsanwaltschaft Gera mit.

Die Polizei ermittelte wegen des Verdachts des Mordes. Es gebe Gründe zur Annahme, dass der Mann seiner Lebensgefährtin „tödliche Verletzungen“ zugefügt habe, hatte ein Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Gera im Juli mitgeteilt. Ende September wurde nun gegen den 42-Jährigen Anklage erhoben.

Prozess am Landgericht

Unter anderem seien die rechtsmedizinischen Untersuchungen abgeschlossen. „Die Geschädigte verstarb an einer Lungenembolie, wobei die Klärung des genauen Kausalitätsverlaufs der Hauptverhandlung vorbehalten bleiben muss. Dies betrifft ebenso das genaue Handlungsgeschehen“, führte der Oberstaatsanwalt aus. Der Zeitpunkt des Prozesses am Landgericht Gera stehe noch nicht fest.

Die Rettungskräfte konnten in der schicksalhaften Nacht nach vergeblichen Reanimationsversuchen nur noch den Tod der 31-jährigen Mutter feststellen.

