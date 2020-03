Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neustadt: Alle kommunalen Einrichtungen bis 19. April geschlossen

Ein am Montag einberufener Coronavirus-Krisenstab der Stadt Neustadt unter Leitung von Bürgermeister Ralf Weiße (BfN) hat eine Schließung aller kommunalen Einrichtungen beschlossen.

„Die Stadtverwaltung schränkt ihre Erreichbarkeit ab sofort ein“, erläuterte das Stadtoberhaupt am Dienstagmorgen in einem Gespräch mit dieser Zeitung. „Bis einschließlich Sonntag, 19. April, werden die Öffnungszeiten der Stadtverwaltung ausgesetzt.“

Allerdings werde im Rathaus und den weiteren Dienststellen je nach Verfügbarkeit des Personals weiter gearbeitet. Wer ein Anliegen habe oder dringend einen Termin etwa im Standes- oder im Bauamt brauche, sollte erst einmal unter Telefon 03 64 81/850 Kontakt aufnehmen. An die Stadt könne man sich jederzeit auch per Mail wenden – an info@neustadtanderorla.de.

Geschlossen sind damit auch die Stadtbibliothek, das Lutherhaus mit der Touristinformation, das Museum für Stadtgeschichte und das Stadtarchiv, ergänzte Kulturamtsleiter Ronny Schwalbe die Ausführungen des Bürgermeisters. Die Mitarbeiter dieser Einrichtungen seien unter Telefon 03 64 81/85 121 oder ebenfalls per Mail erreichbar – touristinfo@neustadtanderorla.de.

Alle städtischen Kulturveranstaltungen, die bis 19. April geplant waren, fallen aus. Wer seine Tickets zurückgeben möchte, müsse sich vorher unter der oben genannten Telefonnummer anmelden.

Beginnend mit dem heutigen Mittwoch wird, dem Pößnecker Beispiel folgend, auch die Trauerhalle in Neustadt geschlossen. Bestattungen sollen direkt am Grab im engsten Familienkreis erfolgen.

Eine kommunale Corona-Hotline führt Neustadt allerdings nicht ein. Es sei davon auszugehen, dass alle anfallenden Fragen unter der Bürgerbüro-Nummer 03 64 81/850 geklärt werden könnten.

Einwohnerversammlungen nein, Stadtratssitzung ja

Weiße hat auch die Einwohnerversammlungen vom 24. März in Moderwitz und jene vom 21. April im Stadtkern abgesagt. Am Dienstagmorgen ging er allerdings davon aus, dass die für den 26. März geplante Stadtratssitzung stattfinden wird, und zwar ausnahmsweise im Augustinersaal, damit die kommunalen Parlamentarier und eventuellen Gäste nicht so eng beieinander sitzen müssen wie im Ratssaal.

Es seien dringend öffentlich wie nichtöffentlich wichtige Angelegenheiten wie die Neugestaltung des Marktes, Bebauungspläne und Grundstücksverkäufe zu beraten, hieß es. Weiße will mit der Stadtratssitzung und ihren Themen auch ein „positives Signal“ senden, nämlich: „Das Leben geht weiter.“