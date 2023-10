Neustadt an der Orla: Informationsveranstaltung über Ursachen und Symptome von Demenz

Neustadt. Die Schwerpunkte einer kostenfreien Veranstaltung im Neustädter Vereinshaus:

„In Deutschland sind derzeit zirka 1,6 Millionen Menschen an Demenz erkrankt und jährlich treten zirka 300.000 Neuerkrankungen auf“, teilt die Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises mit. „Das sind Zahlen, die erschrecken können“, so die landkreiseigene Bildungsstätte.

Vor diesen Hintergründen legt sie in Zusammenarbeit mit der Alzheimer Gesellschaft Thüringen am 8. November im Neustädter Vereinshaus Mühlstraße 20b eine Informationsveranstaltung auf, die das Thema von allen Seiten beleuchten will. Beginn an dem Mittwoch ist um 14.30 Uhr.

So können sich Interessierte über Ursachen und Symptome von Demenz, die Verhaltensmuster und den empfehlenswerten Umgang mit Betroffenen informieren. Außerdem wird erläutert, welche Aspekte der Ernährung eine Rolle bei der Erkrankung spielen können und wie man einer Erkrankung vorbeugen kann.

Referent ist der Psychologe Wilhelm Ambold aus Erfurt.

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenfrei.

Es wird um eine Anmeldung unter Telefon 03663/488144 oder im Internet unter www.vhs-sok.de gebeten.