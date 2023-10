Neustadt an der Orla: Kurs für neue Hospizbegleiter

Neustadt. Zunächst wird zu einem Kennenlern- und Info-Abend eingeladen. Die Details:

Der ambulante Hospizdienst der Diakoniestiftung Weimar/Bad Lobenstein begleitet seit mehr als 20 Jahren schwer kranke, sterbende und trauernde Menschen. Die Begleiterinnen und Begleiter sind fast ausschließlich ehrenamtliche Helfer. Sie werden in einem mehrmonatigen Kurs geschult und damit für die Begleitung sterbender Menschen und deren Angehörige vorbereitet.

In Kürze soll ein solcher Lehrgang in Neustadt beginnen. Im Vorfeld findet am 8. November zunächst ein Info-Abend für Interessierte statt, und zwar in den Räumlichkeiten des Pflegedienstes Ricarda Böhme in der Ernst-Thälmann-Straße 5 in Neustadt statt.

Trost in schweren Stunden

„Zunächst geht es um Informationen und ein Kennenlernen“, heißt es. „Dann könnte der Kurs jeweils mittwochs von 17 bis 19 Uhr stattfinden“, so Alice Neumeister als Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes für Saalfeld und Umgebung. Interessierte werden um eine Voranmeldung unter Telefon 03671/52 56 39 91 gebeten.

Der ambulante Hospizdienst steht schwer kranken, sterbenden und trauernden Menschen und deren Angehörigen bei. „Menschen suchen in schweren Stunden Sicherheit, Trost, Hoffnung,. Angehörige haben viele Fragen, brauchen Gespräche, ein Ohr, eine Hand, einen Rat. Wir wollen und können sterbende Menschen und ihre Angehörige dabei unterstützen, Gedanken in Worte zu fassen, Gefühle zu ordnen, Entscheidungen zu treffen“, so Alice Neumeister vorab.