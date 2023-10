Neustadt an der Orla: Vielfältiges Feiertagsprogramm im Lutherhaus

Neustadt. Pharmazierat Hans-Martin Dittrich, die kräuterkundige Familie Partheymüller und der Pilzsachverständige Harald Jahn teilten gern ihr umfassendes Wissen. Eindrücke von einem abwechslungsreichen Nachmittag:

Ein vielfältiges und abwechslungsreiches Feiertagsprogramm war am Dienstag im Neustädter Lutherhaus zu erleben. Wenngleich das Angebot mit dem Motto „Arzney, Kräuterey und Spezerey“ für die ganze Familie gedacht war, waren dennoch mehr ältere Besucher.

Ehe diese in der oberen Etage des Lutherhauses auf Pharmazierat Hans-Martin Dittrich, die Kräuterkundigen Ulrike und Hans Partheymüller oder den Pilzsachverständigen Harald Jahn trafen, blieben viele gleich bei Kaffee und Kuchen und der Wanderausstellung mit Fotos aus dem Land der Tausend Teiche im Untergeschoss hängen. Erst vor wenigen Tagen endete der entsprechende Wettbewerb mit der Abschlussveranstaltung in Plothen. 399 Fotos wurden eingereicht und 100 schafften es in die Ausstellung, die bald unter anderem auch in Dreba und in Knau zu sehen sein soll.

Ausführlicher Gedankenaustausch

Zwischendurch huschte Kulturamtsleiter Ronny Schwalbe mit Besuchern durchs Haus, vermittelte binnen zwanzig Minuten allerlei Wissenswertes über das altehrwürdige Gebäude. Zahlreiche Gäste zeigten sich beeindruckt von den dargebotenen Informationen.

Am Stand von Kräuterfrau Ulrike Partheymüller musste der Triptiser Ingo Freund unbedingt ein neues Produkt kosten. Seine Ehefrau Diana (rechts hinten) schaute gespannt zu. Foto: Veit Hoentsch / OTZ

Mit einer präparierten Kreuzotter, welche er selbst übrigens im Neustädter Krankenhaus übergeben bekam, nachdem dort ein Mann mit Schlangenbiss eingeliefert worden war, wartete Pharmazierat Hans-Martin Dittrich auf. Der einstige Neustädter Hirschapotheker wusste natürlich viel über die Herstellung von Medikamenten in früheren Jahren zu berichten und hatte auch entsprechende Utensilien mit. Insbesondere mit Vertretern der älteren Generationen konnte er sich da ausführlich austauschen.

Hans und Ulrike Partheymüller vom Neunhofener Kräuterhof Viriditas hatten Essenzen und Salze aus saisonalen Früchten und Kräutern an ihrem Stand. „Wenn da etwas alle ist, dann ist es bis zur nächsten Saison alle“, sagte die Chefin. Ihr Mann verriet Einiges über Shrubs. Das sind Konzentrate aus Apfelessig, welche mit diversen Früchten für das feine Würzen von Speisen hergestellt werden. Wie das geht, ist nahezu in Vergessenheit geraten.

Wieder viele Pilze in den Wäldern

Sehr gefragt war der Pilzsachverständige Harald Jahn. Er hatte eigens für die Feiertagsgäste am Montag zahlreiche Pilze in Neustadt und Umgebung gesammelt, um giftige, ungenießbare oder essbare Pilze präsentieren zu können. „Rund 200 verschiedene Arten sind hier anzutreffen, nur rund 50 bis 60 davon sind tatsächlich essbar“, berichtete er. Seinen Worten zufolge gibt es momentan auf Grund der hohen Feuchtigkeit und der relativ hohen Temperatur wieder viele Pilze.

Manch einer rundete seinen Gang oder seine Fahrt ins Stadtzentrum mit einem Besuch des Stadtmuseums ab. Dort ist die Ausstellung „60 Jahre Neustädter Mal- und Zeichenzirkel“ zu sehen.