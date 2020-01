Neustadt begrüßt neue Ortsteile beim Neujahrsempfang

Es war eines der Hauptthemen, das die Neustädter im vergangenen Jahr beschäftigte: die Eingliederung der Gemeinden Dreba, Linda mit Steinbrücken, Kleina und Köthnitz sowie Knau mit Bucha und Posen. Sie alle sind seit 1. Januar Ortsteile der Orlastadt. Den Neujahrsempfang nutzte Bürgermeister Ralf Weiße (BfN), um die hinzugekommenen Orte offiziell und im feierlichen Rahmen in Neustadts Mitte zu begrüßen. In diesem Zuge überreichte er stellvertretend an Thomas Wunsch, Erster Beigeordneter von Knau, an Petra Herzog, Ortsteilbürgermeisterin von Dreba, und Ingrid Schulz, Ortsteilbürgermeisterin von Linda, die neuen Ortsschilder.

Eingemeindungen der richtige Schritt

Neben diesem symbolischen Akt richtete Ralf Weiße auch in seiner Ansprache Willkommens-Worte an die neuen Ortsteile und erinnerte an den bereits gemeinsam beschrittenen Weg. „Ich weiß, dass dieser Weg nicht nur von Moos bewachsen war und mit Blumen am Wegesrand begleitet wurde, er ganz im Gegenteil steinig, holprig und kaum befahrbar war“, sagte der Bürgermeister.

Ihm sei bewusst, dass mit den Eingemeindungen zahlreiche Aufgaben warten, dass es viele Bürger gebe, die dem Ganzen kritisch gegenüber stünden, auch dass es Dinge geben werde, die nicht gleich ohne Probleme funktionieren.

„Aber trotzdem bin ich überzeugt davon, dass es für die Bedeutung unserer Stadt mit seinen alten und neuen Ortsteilen gerade in Zeiten, in denen besonders im ländlichen Bereich die Einwohner weniger werden und der Altersdurchschnitt immer höher wird, der richtige Schritt ist“, betonte das Stadtoberhaupt.

„Empfangen Sie die Neuen mit offenen Armen!“

Um diesen Schritt zum Erfolg werden zu lassen, appellierte er an die Menschen in den neuen Ortsteilen, in ihrem Engagement nicht nachzulassen und dabei zu helfen, das Niveau hoch zu halten und die Entwicklung weiter voran zu treiben.

Gleichzeitig richtete er sich aber auch an die Neustädter und die „alten“ Ortsteile. „Helfen Sie mit, unterstützen Sie und empfangen Sie die Neuen mit offenen Armen, weiten Herzen und fröhlichem Sinn. Wir sind eine Gemeinde, eine Stadt und eine Gemeinschaft.“

Auch an die Bürgerinitiative von Linda, die bis zum Schluss gegen die Eingemeindung gekämpft hatte, wandte sich Ralf Weiße. „Mir ist es wichtig, an dieser Stelle den Bürgerinnen und Bürgern der Initiative noch mal sozusagen ganz offiziell die Hand zu reichen“, betonte der Bürgermeister. Denn auch sie brauche es, um die Entwicklung Lindas weiter voran zu treiben.

Blick in die Geschichte zeigt Bande

Dass es zwischen Neustadt und den neuen Ortsteilen auch schon in der Vergangenheit Bande gab, zeigte Ralf Weiße mit einem Blick in die Geschichte. So sei etwa in einer Akte der Historischen Sammlungen der Stadt zu lesen, dass 1897 ein ehrbarer Bürger der Gemeinde Knau im Armenhaus von Neustadt Zuflucht fand. Der verarmte Mann war mehrere Jahre in der Gegend von Saalfeld, Pößneck und Neustadt umhergezogen, in der Orlastadt nahm man ihn schließlich auf – und so wurde aus dem Knauer schließlich ein Neustädter.

Auch die Verbindungen zwischen Dreba und Neustadt seien schon immer enger gewesen, als man dachte. Zahlreiche Drebaer hätten in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder Gesuche an die Stadt Neustadt gestellt, sich dort niederlassen und ihrem Handwerk nachgehen zu wollen.

Zahlreiche infrastrukturelle Verbindungen zwischen den Kommunen

Darüber hinaus sollte es in der Vergangenheit eine infrastrukturelle Verbindung geben. So habe der Stadtrat von Neustadt am 29. November 1895 einhundert Mark aus der Kämmereikasse bewilligt und Bürgermeister Wimmler höchstpersönlich damit beauftragt, den Bau einer Eisenbahnlinie von Schleiz über Dreba nach Neustadt und weiter nach Stadtroda voranzubringen – die sogenannte Nord-Süd-Eisenbahnverbindung Ostthüringens.

Die Pläne für dieses Vorhaben wurden 1934 fallen gelassen, als die Autostraße in nord-südlicher Richtung realisiert wurde. Aber wie Ralf Weiße bemerkte: „Sollte in Zeiten von erhitzten Klimadiskussionen dies wieder Thema werden, können wir uns zumindest die Planungskosten schon mal sparen.“

Eine infrastrukturelle Erfolgsmeldung konnte er hingegen für die Gemeinde Linda bekannt geben. So habe der VEB Verbundnetz West aus Leipzig am 22. Januar 1962 dem Rat der Stadt angekündigt, dass die Regierung der DDR eine Ferngasleitung von Linda nach Neustadt verlegt. Im Juli 1962 wurden die Arbeiten abgeschlossen, seither fließe zwischen den Gemeinden Gas und „die Bande sind spätestens seither im wahrsten Sinne der Rohrleitungen des Gases vertieft“, so Ralf Weiße.

Neue Ortsteile im Logo der Stadt sichtbar

„Wir wollen heute nicht nur über die neuen Ortsteile reden, mit ihnen in den kommenden Jahren die Gemeinschaft leben und sie in unsere Mitte aufnehmen – wir wollen dies auch sichtbar nach außen tragen“, sagte Ralf Weiße.

So wurde im Zuge der Eingemeindungen das Logo der Stadt angepasst. Es wurde nicht komplett neu gestaltet, das Erscheinungsbild wurde jedoch modernisiert und fasst in der Mitte nun zwei der besonderen baulichen Ensembles der neuen Ortsteile mit dem Rittergut Knau und der Knapp-Mühle Linda ein.

„Die Silhouette der Stadt hat sich auch äußerlich verändert. Sie ist vielfältiger geworden, sie hat sich erweitert, aber sie trägt die Tradition weiter fort. Tragen Sie dies bitte mit.“