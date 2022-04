Neustadt: „Berufe aktuell“ jetzt mit rund 70 Ausstellern

Die Electrotechnical Solutions GmbH aus Pößneck-Ost – hier Tom Gwerch mit einer Robotik-Installation – ist als ausbildender Betrieb regelmäßig auf regionalen Berufsbildungsmessen vertreten und so ist sie am Sonnabend auch in der Sport- und Festhalle Neustadt dabei.

Neustadt. Schülerinnen und Schüler ab der achten Klasse werden mit und ohne Eltern am Samstag zwischen 9 bis 13 Uhr an den Informationsständen der Aussteller erwartet. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag, 30. April, findet die Messe „Berufe aktuell“ zum insgesamt 17. Mal im Saale-Orla-Kreis, erstmals aber in der Neustädter Sport- und Festhalle statt. Schülerinnen und Schüler ab der achten Klasse werden mit und ohne Eltern von 9 bis 13 Uhr an den Informationsständen der Aussteller erwartet. Der Eintritt ist frei.

Die Veranstalter betonen in einem letzten Ausblick auf die Veranstaltung, dass es sich nicht nur um eine Ausbildungs-, sondern auch um eine Berufsmesse handele. So seien auch Frauen und Männer willkommen, die sich beispielsweise beruflich neu orientieren oder die nach Jahren in der Ferne wieder in der Heimat arbeiten möchten.

Ausbildungsberufe, Praktika und Aufstiegsmöglichkeiten

Die Zahl der Aussteller sei auf rund siebzig gestiegen, teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Vertreten seien die Industrie, das Handwerk, die Dienstleistungen, die Landwirtschaft, der öffentliche Dienst bis hin zu Einrichtungen des Bundes. Neben einheimischen Mittelständlern und internationalen Konzernen seien weitere Arbeitgeber wie Krankenhäuser, aber auch Berufsbildungszentren sowie Fach-, Wohlfahrts- und Zweckverbände dabei. Vorgestellt werden Ausbildungsberufe, Praktika und Aufstiegsmöglichkeiten im Saale-Orla-Kreis, aber auch in benachbarten Regionen wie Saalfeld-Rudolstadt und Jena/Saale-Holzland. An den Ständen würden Ausbilder, Geschäftsführer und Auszubildende Auskunft geben.

Die Messe veranstalten die Industrie- und Handelskammer für Ostthüringen, der Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Saale-Orla, die Kreissparkasse Saale-Orla und das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises. Der kurzfristige Wechsel des Veranstaltungsortes – ursprünglich sollte „Berufe aktuell 2022“ in der Pößnecker Rosentalhalle stattfinden – habe die Aussteller nicht abgeschreckt, so die Kreisverwaltung. Die Wirtschaft sei heiß auf Präsentationsmöglichkeiten dieser Art.