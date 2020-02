Neustadt bleibt erfüllende Gemeinde von Kospoda

Die Stadt Neustadt wird weiterhin erfüllende Gemeinde für Kospoda bleiben. Durch zwei Beschlüsse, welche die Mitglieder des Neustädter Stadtrates in ihrer jüngsten Sitzung fassten, konnte der im vergangenen Jahr entfachte Nachbarschaftsstreit beigelegt werden.

Bereits seit 1994 ist Neustadt erfüllende Gemeinde für Kospoda. Der bestehende Vertrag wurde allerdings nach einem Beschluss des Stadtrates zum 31. Dezember 2019 gekündigt. Grund dafür waren Unstimmigkeiten, zu denen es zwischen beiden Kommunen bezüglich der Höhe des Umlagenbetrages, der als Kostenersatz für den Verwaltungsaufwand erhoben wurde, gekommen war.

Die Differenzen seien mittlerweile ausgeräumt worden. „Nach Gesprächen sind wir zu dem Entschluss gekommen, uns wieder zu verbinden“, sagte Neustadts Hauptamtsleiterin Heike Jansen-Schleicher. Zuvor hatte es längere Verhandlungen gegeben, durch die man sich schließlich darauf einigen konnte, dass die Stadt Neustadt auch weiterhin die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Gemeinde Kospoda übernimmt. Die vertraglichen Grundlagen der Zusammenarbeit wurden umfassend überarbeitet und den aktuellen Bedingungen angepasst. Der Vertragsentwurf wurde unter Hinzuziehung anwaltlicher Beratung und Hinweisen der Rechtsaufsicht des Landratsamtes Saale-Orla ausgehandelt. Der Abschluss der abgestimmten Vereinbarung wurde durch den Neustädter Stadtrat einstimmig beschlossen.

In diesem Zusammenhang wurde auch die Zweckvereinbarung aus dem Jahr 1994 überarbeitet. In dieser ist geregelt, welche Aufgaben des eigenen Wirkungskreises Kospoda an Neustadt überträgt, die dann ebenso im Neustädter Rathaus erledigt werden. In dieser ist nun festgelegt, dass zukünftig Bauamtsangelegenheiten nur im Einzelfall und nach vorheriger konkreter Vereinbarung durch die Stadt Neustadt übernommen werden. Darüber hinaus wurden die Regelungen zur Zahlung eines angemessenen Kostenersatzes für die Erfüllung der übertragenen Aufgaben konkretisiert.

Der Gemeinderat von Kospoda hatte bereits in seiner Sitzung am 13. Januar dieses Jahres den Abschluss des Änderungsvertrages zur Zweckvereinbarung beschlossen. Der Neustädter Stadtrat zog am vergangenen Donnerstag schließlich einstimmig nach.