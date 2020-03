Neustadt. Stadt Neustadt geht das Stadtpark-Verschönerungsprojekt in einem Jahr erneut an

Neustadt: Dem Coronavirus fällt nun auch das Frühlingserwachen zum Opfer

Der Coronavirus bringt den Neustädter Veranstaltungskalender weiter durcheinander. Nachdem bereits Faschingsgalaabende, Konzerte und Sportveranstaltungen, öffentliche Vorträge und die Eingemeindungsfeier mit den neuen Ortsteilen abgesagt werden mussten, hat auch der Aktionstag zum MDR-Frühlingserwachen keine Chance mehr, zumindest nicht in diesem Jahr. Das teilten der Neustädter Bürgermeister Ralf Weiße (BfN) und sein Kulturamtsleiter Ronny Schwalbe am Dienstagmorgen mit.

Im Hinblick auf die Gesundheit aller Beteiligten und mit besonderer Rücksicht auf ältere Neustädter erscheine es den Verantwortlichen des Mitteldeutschen Rundfunks und der Stadt Neustadt unvermeidlich, diesen Aktionstag zu Gunsten des Neustädter Stadtparks auszusetzen. Der für den 25. April geplante Arbeitseinsatz wird abgeblasen.

„Es ist sehr schade, weil viele Leute schon eine ganze Menge Arbeit in die Vorbereitungen gesteckt haben“, sagte Weiße im Gespräch mit dieser Zeitung. Es hätten viele Neustädter für die Stadtpark-Verschönerung mobilisiert werden können. Aber es gebe ja auch eine Zeit nach dem Coronavirus und darauf dürften sich die Akteure des Frühlingserwachens jetzt schon freuen.

Crowdfunding-Gelder werden zurückgezahlt

Denn die Aktion soll im Frühjahr 2021 nachgeholt worden. Einem entsprechenden Angebot des MDR habe die Stadt Neustadt bereits zugestimmt. Wie schon für dieses Jahr geplant, werden in diesem Städtewettbewerb Gommern in Sachsen-Anhalt und Niesky in Sachsen die Mitbewerber um den 5000-Euro-Zuschuss sein, der für die Aufhübschung des Neustädter Stadtparks mit der Wiederbelebung der Blumenuhr als markantem Einzelprojekt verwendet werden soll.

Einstweilen bedanken sich Weiße und Schwalbe bei denjenigen Menschen aus Neustadt und darüber hinaus, die die Frühlingserwachen-Initiative bisher unterstützt haben – sei es durch die Bereitschaft, am 25. April mitanzupacken, sei es durch Geld- oder Sachspenden. Die Stadt Neustadt betont zudem, dass die Beträge, die über die Spendensammlung – neudeutsch: Crowdfunding – für die Neugestaltung der Blumenuhr bis jetzt gesammelt werden konnten, zurückgezahlt werden.