Neustadt: Diskussionsabend über die „Umsiedler“ im Orlatal

Neustadt. Zeitzeugengespräch am 7. November. Die Details:

Der Thüringer Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und das Katholische Forum in Thüringen wollen in einer Veranstaltungsreihe an das Ankommen und Bleiben deutscher Heimatvertriebener nach dem II. Weltkrieg in Thüringen erinnern.

Einer von insgesamt drei Informations- und Diskussionsabenden mit Zeitzeugen, Wissenschaftlern und Geistlichen findet am 7. November in der katholischen Kirche in Neustadt statt. In diesem Fall werden ausschließlich Einheimische sprechen – Zeitzeugin Elsa Rudolph und Pfarrer Werner Ciopcia.

Beginn an dem Dienstag ist um 19 Uhr.

Soziale, wirtschaftliche und kirchliche Aspekte

„In die thüringische Diaspora mit ihrer sehr geringen Zahl an Katholiken gelangten nach Kriegsende etliche Heimatvertriebene katholischer Konfession“, heißt es in der Einladung zur eintrittsfreien Veranstaltung. „Auch nach Neustadt an der Orla und in die Umgebung kamen Tausende.“ Wie prägten sie die Gegend? Und bot Kirche fern der Heimat einen Ort der Integration?

Die Reihe mit weiteren Terminen in Heilbad Heiligenstadt (26. Oktober) und Erfurt (28. November) will soziale und wirtschaftliche Aspekte des Zuzugs von „Umsiedlern“, wie die Vertriebenen in der DDR genannt wurden, beleuchten.

Die vielen katholischen Christen auf einmal seien im protestantischen Thüringen nicht zuletzt in kirchlicher Hinsicht ein Problem gewesen.