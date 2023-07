Konzert in Neustadt: Einfühlsame Eröffnung und triumphaler Schluss

Neustadt/Pößneck. Die Kantoreien aus Pößneck und Neustadt bringen ihr neuestes Gemeinschaftsprojekt nach der erfolgreichen Premiere in Neustadt nun noch einmal in Pößneck zu Gehör. Ein Rück- und Ausblick.

Im Orlatal wächst etwas zusammen, und das nicht nur auf kommunaler Ebene, wie ein Gemeinschaftsprojekt der Pößnecker und Neustädter Kantoreien deutlich macht. Etwa 150 Besucher verfolgten am Sonntag in der Neustädter Stadtkirche das Konzert „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser“, das die Klangkörper seit Beginn des Jahres erarbeitet hatten. Erstmalig wurden Schlüsselwerke des kirchenmusikalischen Schaffens von Franz Schubert und Felix Mendelssohn-Bartholdy gemeinsam aufgeführt.

Unterstützt wurden die 45 Sängerinnen und Sänger von Instrumentalisten aus Weimar, Pößneck, Neustadt, Gera und Jena, die in nur einer Probe zu einem erstaunlichen homogenen Klangbild fanden. Hervorzuheben sind die Gesangssolisten Clara-Sophie Rohleder (Sopran), Oliver Luhn (Bass) und Gabriel Pereira (Tenor), die mit ihren Stimmen die Akustik des Kirchenraumes für sich zu nutzen wussten.

Konzertbesucher aus Sachsen

Dies wurde besonders deutlich im Benedictus der Schubertschen Messe, das als Soloterzett ein Ruhepunkt des Konzertes war. Schubert, der das Werk als 18-Jähriger innerhalb von nur einer Woche komponierte, orientiert sich dabei an musikalischen Vorbildern von Mozart und Haydn. Die sich darin zeigende Freude übertrug sich auch auf die Besucher. Für Jens Huhle aus Dresden war es „Genuss und Freude, die einen kurz alltägliche Sorgen vergessen ließen,“ so der Konzertbesucher aus Sachsen, für den der Neustädter Kirchenraum diesen Eindruck verstärkte.

Anklänge an Händel und Bach zeigt dagegen die Psalmvertonung Mendelssohn-Bartholdys, die Robert Schumann einmal als „die höchste Stufe, die er als Kirchenkomponist erreicht hat“ bezeichnete. Schon bald nach der Uraufführung im Leipziger Gewandhaus 1838 gehörte die Kantate zu den beliebtesten Werken des Komponisten. Der einfühlsame Eingangschor und der triumphale Schluss zeugen vom Gespür des Frühromantikers für eingängige Melodien, die bis heute Mitwirkende und Zuhörer gleichermaßen in den Bann ziehen.

Ein herzliches Miteinander

„Es war ein herzliches Miteinander mit dem Neustädter Chor,“ so die Pößneckerin Sigrid Roßbach, für die solche Auftritte der emotionale Höhepunkt der Probenarbeit sind. Der Zusammenschluss zu einem großen Chor sei Ansporn und Herausforderung zugleich, waren sich die Kantoreimitglieder Thomas Hubich und Barbara Witt einig.

Zufrieden mit dem Resultat monatelanger Proben zeigte sich Kantor Maxim Burtsev aus Saalburg-Ebersdorf als Dirigent des Konzertes in Neustadt. Er wies auch auf die zweite Aufführung des gut einstündigen Programms in Pößneck hin. Dieses Konzert wird dann vom Pößnecker Kantor Cornelius Hofmann geleitet, der auch die organisatorische Leitung des Gesamtprojektes hatte. „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser“ wird in der Stadtkirche Pößneck am Samstag, 8. Juli, um 17 Uhr zu hören sein.