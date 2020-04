Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neustadt: Gottesdienst im Internet wird fortgesetzt

Die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Neustadt bietet auch an diesem Sonntag, 19. April, einen Videogottesdienst an. Wie es in einer Mitteilung heißt, werde Pfarrer Christoph Backhaus aus Knau unter dem Titel „Quasimodogeniti (Wie die neugeborenen Kindlein. 1. Petrus 2,2)“ eine Andacht geben. Alle Gemeindemitglieder und Interessierte aus der Region seien dazu eingeladen, an dem virtuellen Gottesdienst teilzunehmen.

Zu finden sei die Andacht auf der Videoplattform Youtube in dem Kanal „Kirchen in der Region“ sowie auf den Seiten der Kirchgemeinden Neustadt und Triptis unter www.kirchgemeinde-neustadt-orla.de und www.kirche-triptis.de.

Die ersten Videogottesdienste am Palmsonntag und zu Ostern von Pastorin Claudia Romisch seien gut angenommen worden, heißt es seitens der Kirchverwaltung. Man wolle das Angebot daher fortsetzen, um den Gläubigen auch während der Corona-Pandemie den gewohnten Halt geben zu können.

Stadtkirche in Neustadt steht zur Andacht offen

Zudem werde die Neustädter Stadtkirche bis auf Widerruf an jedem Sonntag zur regulären Gottesdienstzeit von 10 bis 11 Uhr zu einer persönlichen Andacht, der Seelsorge und zu einem Gebet geöffnet sein, wie ebenfalls aus der Mitteilung hervorgeht.

Besucher seien angehalten, den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,50 Metern zu wahren und entsprechende Hygienemaßnahmen einzuhalten, um sich vor dem Coronavirus zu schützen.