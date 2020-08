Neustadt: Großer Vielfalt Raum gegeben

Neustadt. Am Dienstag eröffnet im Museum für Stadtgeschichte in Neustadt die Ausstellung „Martius – Farben. Formen. Themen.“

Es ist nicht die dokumentarische Genauigkeit, sondern der individuelle und oft überraschende Blick, der die Werke des Neustädter Künstlers Andreas Martius auszeichnet. Er zeigt vielfältige Motive, inspiriert von der Natur, bekannten Welten, fremden Kulturen, mythologischen und religiösen Themen sowie weltpolitischen Geschehnissen, die er in Form von Gemälden, Zeichnungen, Plastiken, Collagen und Druckgrafiken festhält. Einen Eindruck von der großen und beeindruckenden Bandbreite des künstlerischen Schaffens von Andreas Martius können sich Besucher ab Dienstag, 1. September, verschaffen, an dem die Ausstellung mit dem Titel „Martius - Farben. Formen. Themen“ um 18 Uhr im Museum für Stadtgeschichte in Neustadt eröffnet wird.