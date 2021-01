Neustadt: Höchste Eisenbahn am Tor der Stadt

Der erste Eindruck zählt. Und der ist nicht gerade der Beste, wenn man mit dem Zug in Neustadt ankommt. Der Bahnhof gehört derzeit sicher nicht zum Aushängeschild der Stadt. Der Zustand des gesamten Geländes lässt zu wünschen übrig. Die Barrierefreiheit ist nur eingeschränkt gegeben. Das Bahnhofsgebäude, das unter anderem zahlreiche Graffiti zieren, hat definitiv schon bessere Tage gesehen.

Den dringenden Handlungsbedarf hat die Stadt längst erkannt. „Wir beschäftigen uns schon seit mehreren Jahren mit dem Bahnhof. Regelmäßig gehen von Bürgern dazu Beschwerden ein. Im Stadtrat ist das immer wieder Thema“, sagt Neustadts Bürgermeister Ralf Weiße (BfN). Die Stadt arbeite an einer Gesamtlösung für den Bahnhof und den angrenzenden Busbahnhof.

Derzeit hoffe man, das Areal im Zuge der Landesgartenschau Orlatal 2028 umgestalten zu können. „Sollte es uns gelingen, gemeinsam mit Pößneck und Triptis den Zuschlag für die Landesgartenschau zu bekommen, wird das Bahnhofsgelände in Neustadt eine zentrale Rolle einnehmen. Die Bahnhöfe sind in allen drei Städten ein Problem“, weiß der Bürgermeister. Mit der Machbarkeitsstudie, die in der zweiten Phase der Bewerbung um die Landesgartenschau erstellt werden muss, sollen Umgestaltungsmöglichkeiten entworfen werden. „Am besten wäre es, wenn die Entwicklung des Areals im Zuge der Landesgartenschau gelingen würde. Klappt das nicht, wollen wir trotzdem an dem Projekt festhalten. Der Bahnhof ist das Tor zur Stadt und sollte auch dementsprechend aussehen“, betont Weiße.

E-Mobilität im Blick

Bereits 2004 gab es von städtischer Seite die Intention, an dem Areal etwas zu verändern. Eine damalige Studie betrachtete zwei Varianten – mit und ohne Bahnhofsgebäude. Hätte man sich für den Abriss des Objektes entschieden, wäre der Busbahnhof nach oben verlegt worden. Nach der Erstellung der Studie wurde das Projekt allerdings nicht weiter verfolgt. „Das ist damals an den Finanzen gescheitert“, so Weiße. Mittlerweile seien die Pläne überholt, weshalb man nun von Neuem beginnen müsse. Zielstellung sei, Bahnhof und Busbahnhof „nicht getrennt anzufassen“ und den heutigen Bedürfnissen entsprechend anzupassen, etwa in Hinblick auf E-Mobilität.

Einer Entwicklung standen bislang allerdings auch die wechselnden Besitzer des Bahnhofsgebäudes im Wege. Im Jahr 2007 habe die Deutsche Bahn das Objekt an eine luxemburgische Immobiliengesellschaft verkauft, bevor dieses dann bei einer Versteigerung im Dezember 2015 in den Besitz eines Neustädters überging. An der damaligen Auktion hatte sich die Stadt nicht beteiligt.

Mit Eigentümer in Kontakt

2018 hat die Stadt mit dem derzeitigen Eigentümer Kontakt aufgenommen, um die Immobilie eventuell zu übernehmen. „Wir haben gute Gespräche geführt, in denen er angedeutet hat, das er verkaufe würde“, so Weiße. Vor zwei Jahren habe man deshalb ein Verkehrswertgutachten in Auftrag gegeben. Demnach sei das Objekt mehrere Zehntausend Euro wert. Diese müsste die Stadt auch aufwenden, wenn es zu einem Kauf kommen sollte. Weitere Gelder würde dann selbstverständlich die Umgestaltung kosten. „Wir müssen schauen, dass wir das Ganze finanziell und personell auch stemmen könnten. Wir haben in den kommenden Jahren ja noch andere große Projekte vor uns wie die Neugestaltung des Marktes. Dennoch steht der Bahnhof mit ganz oben auf der Prioritätenliste“, sagt Weiße.