Neustadt: Im Februar wird über Frühlingserwachen entschieden

Gemeinsam etwas schaffen und die Stadt verschönern – das hatten sich die Neustädter für den Stadtpark im Rahmen des MDR-Formats „Frühlingserwachen“ vorgenommen. Der Städtewettbewerb, bei dem man gegen Gommern in Sachsen-Anhalt und Niesky in Sachsen angetreten wäre und um eine Verschönerungsprämie von 5000 Euro gekämpft hätte, sollte eigentlich im vergangenen April stattfinden. Viele Neustädter hatten bereits ihre Unterstützung für das Vorhaben zugesichert und sich bereit erklärt, tatkräftig am vorgesehenen Aktionstag mit anzupacken. Daraus wurde allerdings nichts – denn coronabedingt erfolgte vorerst die Absage.



Nachgeholt werden sollte das „Frühlingserwachen“ schließlich in diesem Frühjahr. In Anbetracht der anhaltenden Corona-Pandemie ist derzeit allerdings noch nicht klar, ob das auch wirklich klappt. Die Verantwortlichen des Mitteldeutschen Rundfunkes sowie die drei teilnehmenden Städte Neustadt, Gommern und Niesky befinden sich dazu in Gesprächen, teilt Neustadts Bürgermeister Ralf Weiße (BfN) auf Nachfrage mit. Fest stehe bereits jetzt, dass das Format nicht in seiner ursprünglichen Form – das heißt, dass jede der Städte an einem Aktionstag möglichst viele Leute mobilisiert, die gemeinsam bei einem Arbeitseinsatz aktiv werden – stattfindet.

Angepasstes Konzept sieht mehrere Arbeitstage in Kleingruppen vor



Wird es ein „Frühlingserwachen“ geben, dann mit entsprechend angepasstem Konzept. So sei angedacht, die Verschönerungsaktionen an mehreren Tagen in Kleingruppen durchzuführen. In Neustadt würde die Aufhübschung des Stadtparks, bei der unter anderem als Schmuckstück der Anlage die alte Blumenuhr wiederbelebt werden soll, dann vom 12. bis zum 17. April erfolgen. Sicher ist das allerdings noch nicht. „Am 26. Februar wird final festgelegt, ob die Aktion in angepasster Form stattfindet oder ob man das Ganze noch mal verschiebt und 2022 macht “, informiert Ralf Weiße über den aktuellen Stand.