Neustadt in einer Reihe mit Jena und Weimar

Der luxemburgische Schauspieler Steve Karier wird am 7.September in Neustadt zu erleben sein.

Das Kunstfest Weimar im Jahr 1990 vom Bund als eine der ersten deutsch-deutschen Kulturinitiativen ins Leben gerufen, ist heute eines der größten Festivals für zeitgenössische Künste in Mitteldeutschland. Besucht werden kann dieses nicht nur an zwölf Spielorten in der Bauhausstadt, sondern thüringenweit an 28 Orten. Einer davon wird in diesem Jahr erstmals die Stadt Neustadt sein.