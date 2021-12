Neustadt investiert trotz schwieriger Lage kräftig in die Stadt

Neustadt. In der Stadtratssitzung am Donnerstag steht der städtische Etat für 2022 auf dem Plan.

Am Donnerstagabend soll der Neustädter Stadtrat über den Haushalt 2022 abstimmen.

„Wir haben den Haushalt zeitig auf den Weg gebracht, so dass wir im kommenden Jahr schnell handlungsfähig sind um beispielsweise die Baumaßnahmen am Markt und im Centbaumweg pünktlich zu beginnen“, sagt Neustadts Bürgermeister Ralf Weiße (BfN).

Loch von einer Million Euro stand am Anfang der Planungen

Die schwierigen Umstände der diesjährigen Haushaltsplanung schlugen sich auch in den Zahlen nieder. So klaffte nach der ersten Erarbeitung durch Neustadts Kämmerer Alexander Heim und seinem Team ein Loch von einer Million Euro im städtischen Etat. Ausschlaggebend seien dabei vor allem zwei Faktoren gewesen. Nicht gerade unerheblich falle die Kreisumlage ins Gewicht. Derzeit stehe eine Erhöhung der Kreisumlage von mehr als sieben Prozent im Raum. Im Falle von Neustadt würde das ungefähr 750.000 Euro mehr an Abgaben bedeuten. „Das ist nicht zu stemmen. Sollte das wirklich so kommen, können wir die Bücher zuschlagen. Die Problematik betrifft nicht nur Neustadt, sondern alle Kommunen. Daher kann man nur an den Landkreis appellieren, seine Hausaufgaben zu machen, damit die Kommunen nicht noch zusätzlich finanziell belastet werden“, sagt Ralf Weiße. Trotz der Unsicherheit, wie hoch die Kreisumlage nun letztlich ausfallen werde, habe man nicht mit dem Haushalt für Neustadt warten wollen. „Wir haben uns dann einfach ein Herz gefasst, eine Entscheidung getroffen, damit wir handlungsfähig sind“, so das Stadtoberhaupt.

Durch die Corona-Pandemie rechnet man in Neustadt für das kommende Jahr zudem erneut mit deutlich weniger Gewerbesteuereinnahmen. Veranschlagt wurden diese im Haushalt mit 4,9 Millionen Euro. „Das ist eine Million weniger als in den besten Jahren der Stadt Neustadt“, sagt Alexander Heim. Von einer Erhöhung der Hebesätze habe man dennoch abgesehen. „Das war kein Thema. Die Unternehmen haben es derzeit schon schwer genug“, sagt Weiße.

In verschiedenen Bereichen sind Einsparungen unumgänglich

Um das zunächst bestehende Loch in der Haushaltskasse zu stopfen, musste man schließlich in verschiedenen Bereichen den Gürtel enger schnallen. „Wir haben begonnen, querbeet Kosten zu reduzieren. Es musste an allen Ecken und Enden gespart und gezerrt werden, um den Haushalt rund zu kriegen“, so Ralf Weiße. So wurde unter anderem bei Ausgaben für Personal, Straßenreinigung und Grünschnitt der Rotstift angesetzt. Am Ende steht nun ein Gesamtbudget für 2022 von rund 18,4 Millionen Euro, das nach dem diesjährigen Rekordhaushalt, in dem man mit etwa 25 Millionen Euro wirtschafte, etwa im Bereich der Jahre zuvor liege, so Alexander Heim. Auf den Verwaltungshaushalt entfallen circa 14,1 Millionen Euro, mit rund 4,3 Millionen Euro plant man für den Vermögenshaushalt.

Trotz der angespannten Lage soll es dennoch in Neustadt weiter baulich vorangehen, weshalb auch im kommenden Jahr wieder in Größenordnung investiert wird. Das wichtigste Vorhaben ist nach wie vor die Neugestaltung des Neustädter Marktplatzes, die bereits in den diesjährigen Vermögenshaushalt eingestellten 4,3 Millionen Euro werden fortgeschrieben. In die weitere Stadtsanierung sollen rund 1,35 Millionen Euro fließen. Verschiedene Maßnahmen sind erneut im Rahmen der Dorferneuerung in den Ortsteilen geplant. 200.000 Euro sollen in Knau, 120.000 Euro in Bucha sowie 80.000 Euro in Dreba aufgewendet werden. Der Bau einer Brücke über den Weltwitzbach in der Triptiser Straße schlägt mit etwa 336.000 Euro zu Buche, weitere 200.000 Euro werden in den ländlichen Wegebau gesteckt, zudem sind für die Verschönerung des Stadtparks 80.000 Euro vorgesehen.

Schuldenabbau geht weiter

Auch die städtischen Schulden will man weiter abbauen. Steht man Anfang 2022 noch mit 1,08 Millionen Euro in den roten Zahlen, sollen es zum Ende des Haushaltsjahres nur noch 942.000 Euro sein, womit die Pro-Kopf-Verschuldung in Neustadt dann bei 103,57 Euro liegt.

Sollte der städtische Etat am Donnerstag von den Stadtratsmitgliedern beschlossen werden, würde in Neustadt erstmals seit der Wende ein Haushalt bereits am Ende des Vorjahres stehen.