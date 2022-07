Eine Weltkirche im Kleinen mit Sitz in Neustadt

Marius Koity über eine Kirchgemeinde, die flächenmäßig größer ist als mancher deutsche Landkreis

Von ihrer Kirchenkanzel bekommen Christen zu unseren gesellschaftlichen Herausforderungen nicht immer das gesagt, was sie hören möchten. Mir persönlich sind solche Predigten allerdings lieber als theologische Exkurse, die kaum zum Informationszeitalter passen.

So fand ich die Gedanken nicht schlecht, die Bischof Ulrich Neymeyr in Neustadt der neuen katholischen Kirchgemeinde auf den Weg gab. Er erinnerte daran, dass es irische und schottische Mönche, Migranten also, waren, die das Christentum und all das in die Region brachten, was wir heute als abendländische Kultur verstehen. Arbeitsmigranten waren es auch, die 1867 in Ranis die erste katholische Kirche des Orlatales seit der Reformation einweihten. Seither hat Zuwanderung nicht nur die Reihen der einheimischen Katholiken aufgefrischt – „1945 und 1989“ wären zwei Wegmarken, die Pfarrer Werner Ciopcia am Rande zusammenfasste.

In seinen Gottesdiensten trifft er nicht nur osteuropäische Glaubensbrüder und -schwestern verschiedener Muttersprachen, sondern auch auf welche von den Philippinen oder aus Neuseeland. Es ist nicht nur eine Weltkirche im Kleinen, die Ciopcia in einem Alter managt, zu welchem die meisten Menschen in Rente sind. Er hat auch die Herausforderungen einer Kirchgemeinde zu bewältigen, die mit ihren 820 Quadratkilometern größer ist als mancher deutsche Landkreis. Um dafür gerüstet zu sein, bilde er sich auch in weltlichen Dingen wie „Krisenmanagement und Kommunikation“ fort, wie er lächelnd verriet.

Es sind das Miteinanderreden und die Achtung der Individualität, die sieben Gemeinschaften soweit gut unter einem Dach zusammenleben lassen. Die „politischen Gemeinden“, wie es so schön heißt, können sich von der neuen Kirchgemeinde eine Scheibe abschneiden.