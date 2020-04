Neustadt. Das Museum für Stadtgeschichte und das Lutherhaus in Neustadt sind an den kommenden Feiertagen geöffnet.

Neustadt: Museumsbesuch an Feiertagen möglich

Die Neustädter Museen sind an den Feiertagen am 1. Mai und an Christi Himmelfahrt geöffnet. Dies teilte Franziska Göpel vom Kulturamt der Stadt mit.

So seien das Museum für Stadtgeschichte und das Lutherhaus an beiden Tagen jeweils von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Der Zutritt zu beiden Häusern erfolge über das Museum für Stadtgeschichte am Kirchplatz 7, da die Touristinformation im Lutherhaus aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin geschlossen sei.

In beiden Museen gelte die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske.