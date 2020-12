Neustadt: Musikalische Andacht mit Überraschungen

Das Altarwerk von Lucas Cranach dem Älteren in der Stadtkirche St. Johannes in Neustadt.

Neustadt. Die Kirchgemeinde lädt am Wochenende zu zwei Gottesdiensten ein.

Die evangelische Kirchgemeinde in Neustadt lädt Kinder, Erwachsene und Musikliebhaber am Samstag, 5. Dezember, um 18 Uhr zu einer musikalischen Nikolaus­andacht mit Überraschungen in die Stadtkirche nach Neustadt ein. Im Mittelpunkt der Andacht stehe der Bischof Nikolaus.

Musikalisch werde die Andacht vom Posaunenchor und Kantor Bars gestaltet, es erklingen zudem Geige, Flöte und Gitarre.

Bereits ab 17 Uhr sei die Kirche zur persönlichen Einkehr geöffnet. Zu sehen seien Teile der Ausstellung „Nikolaus und andere Heilige. Gestalten der Advents- und Weihnachtszeit“, die sonst derzeit in der Karl-Theodor-Liebe-Buchhandlung zu sehen ist und natürlich auch die Weihnachtskrippe der Evangelischen Kirchgemeinde von der Arnstädter Künstlerin Hilde Pilz von 1959/60.

Bläsergottesdienst in die Stadtkirche verlegt

Am Sonntag zum 2. Advent finde um 10 Uhr der traditionelle Bläsergottesdienst aufgrund der besseren Abstands- und Lüftungsmöglichkeiten ebenfalls in der Stadtkirche statt.

Für beide Veranstaltungen werde in der Kirche geheizt, aufgrund der Kälte und der Größe der Kirche bitte die Kirchgemeinde die Besucher dennoch, auf angemessene Kleidung zu achten und die üblichen Hygieneregeln einzuhalten.