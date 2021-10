Neustadt/ Orla: Verletzter beleidigt und tritt Polizisten

Neustadt/ Orla. Der Mann wehrte sich mit Händen und Füßen gegen einen Krankenhausaufenthalt.

Donnerstagabend lag ein Mann blutend in der Ernst-Thälmann-Straße in Neustadt/ Orla. Beamte riefen einen Rettungswagen, hatten dann aber zu tun, dem 51-Jährigen Verletzten die Dringlichkeit des Krankenhausaufenthaltes zu erklären. Der stark alkoholisierte Mann verweigerte das und fing an, die Polizisten zu beleidigen und zu schubsen, heißt es in einer Polizeimeldung. Als der zwischenzeitlich Beschuldigte schließlich nach den Polizeibeamten trat, wurde der Mann gefesselt und unter polizeilicher Begleitung zur zwingend erforderlichen, medizinischen Behandlung ins Krankenhaus nach Pößneck gebracht. Die Polizei schreibt in ihrer Meldung, dass der 51-Jährige durch das Einschreiten der Beamten nicht verletzt worden sei.

Streit auf dem Markt in Neustadt/ Orla

Am Donnerstabend gerieten auf dem Markt in Neustadt an der Orla mehrere Personen aneinander. Aus unbekannter Ursache kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, wobei der 29-Jährigen den 28-Jährigen mit Fausthieben und Tritten angriff und dadurch verletzte, heißt es in einer Polizeimeldung. Ein Rettungswagen brachte den 28-Jährigen mit unter anderem Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus. Die Ermittlungen gegen den Beschuldigten wurden aufgenommen.

