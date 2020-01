Eine Chance für den Park: Neustadt macht mit bei MDR-Show

Mit zahlreichen Aktionen die Stadt voranzubringen, hat man sich für 2020 in Neustadt auf die Fahne geschrieben. Dazu zählt auch ein Projekt, das im Frühjahr geplant ist. „Neustadt an der Orla wurde vom Mitteldeutschen Rundfunk ausgewählt, das Land Thüringen bei der Sendung ‘MDR Frühlingserwachen’ zu vertreten“, verkündete Neustadts Bürgermeister Ralf Weiße (BfN) beim diesjährigen Neujahrsempfang.

Im Rahmen des Formates treten drei Städte aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gegeneinander an, um gemeinsam etwas Bleibendes zu schaffen. Die teilnehmenden Städte – in diesem Jahr sind das neben Neustadt Gommern in Sachsen-Anhalt und Niesky in Sachsen – wählen dabei ein Herzensprojekt aus, das einen gemeinschaftlichen Großeinsatz verdient hat. In Neustadt fiel die Wahl auf den historischen Stadtpark, der im Rahmen der Aktion am 25. April veredelt werden soll.

Eine Chance für Neustadt

„Als die Anfrage kam, haben wir uns lange Gedanken gemacht, wie wir damit umgehen sollen, denn schließlich bedeutet es, viel Kraft, Motivation und Enthusiasmus aufzubringen, um das gesteckte Ziel zu realisieren. Und natürlich wäre es einfach gewesen, ‘Nein’ zu sagen. Aber Sie kennen mich inzwischen, ich bin kein Mensch, der wegen zusätzlichem Aufwand oder zusätzlicher Arbeit etwas nicht tut. Vielmehr sehe ich eine tolle Chance für unsere Stadt, zu beweisen, was Neustädter schaffen und erreichen können“, sagte Ralf Weiße in seiner Ansprache.

Darüber hinaus sehe er die Möglichkeit, die Stadt auch medial weit über die Grenzen hinaus bekannt zu machen und dadurch entsprechende Effekte zu erzielen. „Allerdings wird das nur gelingen, wenn wir Neustädter, und da meine ich auch alle Neustädter aus den Ortsteilen, gemeinsam mitarbeiten“, so der Aufruf des Stadtoberhauptes.

Ein Ort für einen gemütlichen Aufenthalt und Feste

Dass es viele helfende Hände braucht, zeigt die Liste an Vorhaben, die man sich vorgenommen hat. Hergerichtet werden sollen Wege und Grünanlagen, die Mauern teilweise instandgesetzt, die Treppenanlage repariert, das kleine Stadtparkhäuschen malerisch in die Kur geschickt, der Rosengarten verschönert sowie die Zugänge zum Park gestaltet werden. Geplant ist darüber hinaus, einen Pavillon aus Holz herzustellen, der in einer vielfachen Nutzung als Schattenspender, grünes Klassenzimmer, Catering-Bereich für Veranstaltungen und zentraler Treffpunkt im Park gedacht ist.

Als eigentlicher Höhepunkt soll die alte Blumenuhr, die in den achtziger Jahren zurückgebaut wurde, wieder hergestellt werden. „Wir möchten gern den Stadtpark als gemütlichen Aufenthaltsort und als Ort für Feste wieder herrichten. Ich denke, unser Stadtpark hat allein aus seiner Geschichte heraus dafür ein enormes Potenzial. Er ist etwas ganz Besonderes in unserer Stadt und genau zu dem möchten wir ihn gemeinsam wieder machen“, betonte Ralf Weiße.

Sechs Stunden Zeit fürs Parkputzen

Um dieses ehrgeizige Vorhaben umzusetzen, werde in diesem Jahr auf den Frühjahrsputz in der Stadt verzichtet. „Jeder wird gebraucht, ob zum Mitarbeiten, bei der Verpflegung oder zur mentalen Unterstützung“, machte der Bürgermeister deutlich. Am 25. April haben die Neustädter sechs Stunden Zeit, ihr Konzept zu verwirklichen.

Unterstützt werden sie dabei von MDR-Reporter Stefan Ganß, der als persönlicher Ortspate zur Seite steht. Zudem wird eine Arbeitsgruppe, die hauptsächlich im Kulturamt der Stadt angesiedelt ist, bereits im Vorfeld die Aktion federführend organisieren, etwa Bürger, Vereine und Unternehmen ansprechen. „Selbstverständlich können sich alle, die mithelfen möchten, im Kulturamt melden. Wir benötigen nicht nur Manpower, sondern nehmen auch gern Ideen und Gedanken auf“, so Ralf Weiße.

Verschönerungsprämie und Dankeschönshow warten auf den Sieger

Vom 4. bis 11. Mai kann für die teilnehmenden Städte abgestimmt werden. Das Ergebnis wird dann am 11. Mai um 16.30 Uhr im MDR-Fernsehen bekannt gegeben. Die Stadt mit den meisten Stimmen wird der Sieger sein und dafür eine Verschönerungsprämie von 5000 Euro erhalten sowie fünf Tage später eine Live-Dankeshow beim MDR bekommen.

„Das eigentlich Entscheidende ist aber, dass es uns gelingt, einen der schönsten Orte unserer Stadt wieder zu dem zu machen, was er einmal war: einen wunderschönen Treffpunkt für die Menschen unserer Stadt, an dem gefeiert werden kann, wo man Veranstaltungen besuchen kann oder wo man einfach nur zusammen kommt“, unterstrich Ralf Weiße.