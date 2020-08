Neustadt/Wernburg: Gute Laune und Musik trotz schweren Zeiten

Neustadt/Wernburg. Bernd Rudolph aus Neustadt tourt durch das Orlatal und gibt Überraschungskonzerte. Bereits in mehr als 60 Orten gab er ein Gastspiel.

Vieles hat sich in den vergangenen Monaten durch die Corona-Pandemie verändert. Was noch vor einiger Zeit möglich war, geht in diesen Tagen nicht mehr ohne Weiteres. Umso schöner ist es zu beobachten, dass diese besonderen Umstände ausgefallene Ideen entstehen lassen, welche die ungewöhnlichen Tage mit Außergewöhnlichem bereichern.