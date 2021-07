Neustadt will Diesel- und E-Dienstfahrzeuge anschaffen

Neustadt. Der Leasingvertrag wurde mit einem ortsansässigen Autohaus durch den Neustädter Stadtrat beschlossen.

Die Stadt Neustadt will ihren Fuhrpark für dienstliche Zwecke vergrößern. Dazu sollen zwei Diesel- und zwei E-Fahrzeuge per Leasing für den Zeitraum von 48 Monaten mit einer monatlichen Rate von bis zu 1260 Euro angeschafft werden. Abgeschlossen werden soll der Leasingvertrag mit der Auto Müller GmbH & Co. KG in Neustadt. Der Stadtrat stimmte dem Vorhaben in seiner Sitzung am Donnerstagabend mehrheitlich zu.

Derzeit nutzen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung drei Fahrzeuge, die von den Stadtwerken Neustadt zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Aus mehreren Gründen kamen allerdings Überlegungen auf, den Fuhrpark zu erneuern beziehungsweise zu erweitern. Zum einen entstanden der Stadt durch Reparaturen an den Fahrzeugen in den vergangenen zwei Jahren im Schnitt Kosten von jeweils zirka 3000 Euro. Zum anderen ist der Bedarf an Autos durch die Mitarbeiter gestiegen, unter anderem durch die Vergrößerung von Neustadt im Zuge der Eingemeindungen.

So nutze allein der Fachbereich Stadtmanagement täglich alle drei Fahrzeuge bei Außenterminen, um zu Baumaßnahmen sowie zu Gebäuden und Liegenschaften zu kommen, zur Stadtinspektion sowie für kulturelle Angelegenheiten. Außerdem fallen Dienstfahrten etwa zu Seminaren und Städtetreffen an, weshalb die derzeit verfügbaren Autos oftmals nicht ausreichen würden, heißt es in der Beschlussvorlage.

Helfen soll nun die Anschaffung neuer Dienstfahrzeuge. Hierbei will man auch der zukunftsweisenden E-Mobilität Rechnung tragen, für die Langstrecken hingegen zwei Diesel-Transporter nutzen.

Von fünf ortsansässigen beziehungsweise ortsnahen Autohändlern sei ein Angebot abgefordert worden. Dabei habe nur Auto Müller alle angefragten Modelle als E-Variante liefern können, weshalb von der Stadtverwaltung der Vorschlag kam, mit diesem Autohaus den Leasingvertrag zu schließen.