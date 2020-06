Neustadt. Das Neustädter Brunnenfest in diesem Jahr präsentiert sich – coronabedingt – in einem völlig neuem Gewand.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neustadts Marktplatz wird malerisch illuminiert

Das Brunnenfest gehört in Neustadt seit 33 Jahren zum festen Bestandteil des kommunalen Veranstaltungskalenders. Seit 1988 zieht es jedes Jahr immer am dritten Juniwochenende und bei jedem Wetter Tausende aus Nah und Fern in die Innenstadt, um das große Stadtfest im historischen Ambiente gemeinsam zu feiern.

In diesem Jahr ist alles anders. „Aufgrund der Corona-Pandemie mussten alle Feierlichkeiten abgesagt werden und an ein großes gemeinsames Zusammenkommen ist in diesem Sommer noch nicht wieder zu denken“, teilt die Stadt Neustadt mit. „Trotzdem soll das Brunnenfest, dessen Ursprünge bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen, auch 2020 nicht vergessen werden.“

Zwar wird die lieb gewonnene und stets mit Spannung erwartete Tradition der Ernennung eines neuen ehrenamtlichen Brunnenmeisters durch die Herren des Alten Rats ausgesetzt. Vom 19. bis 21. Juni sollte man trotzdem mal in Neustadt vorbeischauen.

Mehr als 1000 Fotos der vergangenen Jahre

Die Stadt bereitet für die Abendstunden des eigentlichen Brunnenfesttermins eine malerische Illumination des Neustädter Marktplatzes vor. Mit einer Licht- und Toninstallation sowie einer Leinwand soll am Freitag, Samstag und Sonntag, jeweils zwischen 21 und 24 Uhr, eine festliche Stimmung im Herzen der Stadt aufkommen. Mehr als 1000 ausgewählte Fotos der vergangenen Jahre werden auf dem Markt zu sehen sein, manch einer wird sich wiedererkennen.

„Bürger und Gäste sollen sich an diesen Abenden eingeladen fühlen, bei einem kleinen Spaziergang über den beleuchteten Markt in Erinnerungen an die vergangenen Festwochenenden zu schwelgen und sich schon auf die kommenden Jahre zu freuen, in denen hoffentlich wie gewohnt gemeinsam gefeiert werden kann“, so die Stadt Neustadt in ihrer Mitteilung. Dennoch bitten die Verantwortlichen darum, aus Gründen des Infektionsschutzes nicht in großen Gruppen beisammen zu stehen und die Aufenthaltsdauer auf ein „angemessenes Maß“ zu beschränken.

Derzeit wird in der städtischen Verwaltung noch an einer Möglichkeit gearbeitet, alle Fotos auch von zu Hause aus in digitaler Form zu betrachten.