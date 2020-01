Neustadts Statistik: Zahlen zeigen Probleme im ländlichen Raum

Zum Neujahrsempfang in Neustadt hatten Bürgermeister Ralf Weiße (BfN) und die Mitarbeiter der Stadtverwaltung wieder einen Blick in die Statistiken geworfen.

Demnach lebten in Neustadt mit all seinen bisherigen Ortsteilen zum 31. Dezember 2019 insgesamt 7970 Menschen. Zum 1. Januar dieses Jahres seien mit den neuen Ortsteilen Dreba, Linda mit Steinbrücken, Kleina und Köthnitz sowie Knau mit Bucha und Posen 1316 Menschen hinzugekommen, so dass die Stadt Neustadt nun 9286 Einwohner zähle.

„Ich glaube, diese Zahlen decken schonungslos die Probleme im ländlichen Bereich auf, und wir alle, da meine ich besonders die politisch Verantwortlichen, werden sich Gedanken machen müssen, wie man damit umgeht“, betonte Ralf Weiße in seiner Ansprache.

325 Wegzüge und 336 Zuzüge nach Neustadt

Das verdeutlicht auch eine Prognose über die voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung des Thüringer Landesamtes für Statistik. In dieser wurde für ausgewählte Gemeinden in Thüringen ermittelt, wie sich die Einwohnerzahlen in den Jahren 2015 bis 2035 entwickeln werden. Für den Fall von Neustadt sah dies wie folgt aus: Hatte die Stadt 2015 noch 8141 Bewohner, wird diese Zahl laut Berechnung bis 2035 auf 7012 sinken und damit um 13,9 Prozent. Die Prognose bezog sich allerdings auf den Gebietsstand aus dem Jahr 2013.

Auch zu den Geburten, Hochzeiten, Zu- und Wegzügen sowie Sterbefällen im Jahr 2019 gab der Bürgermeister beim Neujahrsempfang Auskunft. So seien 51 Kinder in Neustadt geboren worden und damit deutlich weniger als im Vorjahr, in dem man 76 kleine Erdenbürger in der Orlastadt willkommen heißen konnte. Für 37 Paare habe der Weg im vergangenen Jahr auf das Neustädter Standesamt geführt, um sich das Ja-Wort zu geben. 325 Bürger hätten im Jahr 2019 Neustadt verlassen, demgegenüber stünden aber auch 336 Zuzüge. Von 140 Menschen der Stadt habe man Abschied nehmen müssen, für sie habe der Lebensweg im vergangenen Jahr geendet.