Neustädter Apotheker über die Zuckerkrankheit

Neustadt. Am 14. November ist Weltdiabetestag. Wir haben mit dem Neustädter Apotheker Christoph Meißer gesprochen

Der Aktionstag wurde erstmals am 14. November 1991 begangen, um auf die steigende Verbreitung des Diabetes mellitus aufmerksam zu machen. Seit 2007 ist der Weltdiabetestag ein offizieller Tag der Vereinten Nationen. Der 14. November ist der Geburtstag von Sir Frederick Banting, der gemeinsam mit Charles Best 1922 das Insulin entdeckte. Wir sprachen zum Thema Diabetes mit dem Apotheker Christoph Meißer, Inhaber der Neuen Apotheke in Neustadt.