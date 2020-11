Neustädter Bibliothek soll Ort der Begegnung werden

Seit wenigen Wochen ist Astrid Götze das neue Gesicht in der Stadtbibliothek in Neustadt. Die Diplom-Bibliothekarin hat die Leitung der Einrichtung Anfang November übernommen und freut sich auf die bevorstehenden Aufgaben.

Astrid Götze, die an der Fachhochschule in Potsdam studierte, kommt aus dem wissenschaftlichen Bibliotheksbereich, in dem vor allem digitale Prozesse zum Schwerpunkt ihrer Tätigkeit gehörten. Sie arbeitete unter anderem zehn Jahre in der Bibliothek der Technischen Universität München. Zuletzt war sie an der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek in Dresden beschäftigt. Nun folgte nicht nur der Wechsel in eine andere Stadt, sondern auch in einen anderen Bibliotheksbereich. Das hat zum einen private Gründe. Nach Jahren des Pendelns – Astrid Götze hat ihren Lebensmittelpunkt in Südthüringen – wollte sie sich auch beruflich in ihre Heimat verlagern. Zum anderen hätten sich in den vergangenen Jahren die öffentlichen Bibliotheken sehr verändert und seien zu einem „interessanten Markt“ geworden, wie sie sagt. Das Potenzial, eine solche Einrichtung weiterzuentwickeln und auf die aktuellen technischen Möglichkeiten und die geänderten Bedürfnisse der Nutzer anzupassen, empfindet sie als sehr reizvolle Aufgabe. „Und in einer öffentlichen Bibliothek ist man näher an den Menschen dran. Das finde ich sehr spannend“, so Astrid Götze.

In den ersten Wochen ihrer neuen Tätigkeit galt es, sich erst einmal einen Überblick zu verschaffen. „Ich habe viel Zeit am Regal verbracht, um zu schauen, was da ist“, erzählt Astrid Götze. Vorgefunden habe sie einen sehr guten Buchbestand, welcher Alexandra Junge – die die Bibliothek seit 2002 geleitet und im Frühjahr aus persönlichen Gründen verlassen hatte – zu verdanken sei. Lobend hob sie auch die zahlreichen Veranstaltungen für verschiedene Zielgruppen hervor, die ihre Vorgängerin etabliert habe. Auf beidem könne man gut aufbauen.

Digitalisierung soll weiter vorangebracht werden

Hauptaufgabe wird in den kommenden Jahren sein, die Digitalisierung der Einrichtung weiter voranzutreiben. „Die Bibliothek hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert, weg von der klassisch analogen Leihbibliothek. Und das Bild der Bibliothek wird auch in den kommenden Jahren ein anderes werden“, weiß Neustadts Kulturamtsleiter Ronny Schwalbe. Diesen Weg wolle man nun gemeinsam bestreiten.

Astrid Götze nennt einige wichtige Punkte, die man dabei im Blick hat. So wolle man in der kommenden Zeit den vorhandenen Bestand kontinuierlich erweitern, hier und da müsse auch aussortiert und das Profil angepasst werden. Darüber hinaus sei angedacht, neue Angebote zu etablieren. „Wir haben hier eine Bibliothek, die sehr analog ist, aber zum Teil noch nicht analog genug“, sagt Astrid Götze. So sollen in Zukunft Räume für bestimmte Zielgruppen geschaffen werden, die Bücherei ein Treffpunkt werden, an dem nicht nur Medien ausgeliehen werden können, sondern auch verstärkt ein Austausch der Nutzer untereinander möglich wird. „Die Bibliothek soll ein Ort der Begegnung für den Großteil der Neustädter Bevölkerung werden, an dem man Input für die Freizeitgestaltung bekommen kann“, erklärt Astrid Götze. Vor allem für Jugendliche, welche die Bibliothek oft als „Lagerraum für Bücher“ sehen, will man die Einrichtung interessanter gestalten. Gerne würde die Diplom-Bibliothekarin deshalb die jungen Leute in den Entwicklungsprozess für neue Angebote einbeziehen. „Ich stelle mir vor, dass man die Jugendlichen gezielt fragt, was sie sich wünschen. Viele haben auch Talente, mit denen sie sich einbringen könnten“, so Astrid Götze.

Ebenso möchte man künftig unterschiedliche Generationen gezielt zusammenbringen. Vorstellen könnte sich Astrid Götze etwa Hausaufgabennachmittage. Auch müssten die Ortsteile, in denen nicht mehr überall eine Bibliothek zu finden ist, in künftige Überlegungen einbezogen werden, nennt Ronny Schwalbe einen weiteren wichtigen Punkt. Mit gezielten Angeboten wolle man auch dort den Zugang zur Bibliothek erleichtern. „Man muss immer dynamisch agieren. Wichtig ist, die Bedürfnisse zu erkennen und sich entsprechende Lösungen einfallen zu lassen“, fasst Astrid Götze die bevorstehenden Aufgaben zusammen.

Bücher werden in Form eines Adventskalenders vorgestellt

Eine erste Aktion wird bereits in den kommenden Tagen starten. In den vergangenen Wochen wurden neue Bücher angeschafft, die nun in Form eines Adventskalenders vorgestellt werden. Ab 1. Dezember werden täglich auf der Internetseite der Stadtbibliothek nähere Informationen zum Inhalt der Werke oder zu den Autoren gegeben. Zudem werden die Bücher in der Bibliothek präsentiert und können natürlich auch ausgeliehen werden. „Wir möchten so unseren neuen Bestand vorstellen, Lust auf die Bücher machen und die Leute so einladen, auf unserer Internetseite oder hier bei uns im Haus vorbeizuschauen“, sagt Astrid Götze.