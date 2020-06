Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neustädter Brunnenfest in mehr als 1000 Bildern

Es hat in den vergangenen Wochen und Monaten Absagen gehagelt. Viele Feierlichkeiten, die einen festen Platz im jährlichen Veranstaltungskalender haben, konnten und können aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Auch in Neustadt entschied man sich, das traditionelle Brunnenfest, das jedes Jahr am dritten Juni-Wochenende tausende Besucher lockt, nicht durchzuführen. Nach den beschlossenen Corona-Lockerungen ist nun aber die Idee entstanden, ein anderes Format auszurichten, das Kultur auch in der aktuellen Lage erlebbar macht und Kunst in den öffentlichen Raum holt.

„Das Brunnenfest ist eines der wichtigsten kulturellen Höhepunkte in der Stadt, dem wollen wir gerecht werden. Die Leute mögen die Veranstaltung, die einfach zur Stadt gehört, deshalb wollen wir auch in Zeiten von Corona nicht einfach an dem Fest vorbeigehen“, sagt Ronny Schwalbe, Fachbereichsleiter Stadtmanagement und Fachdienstleiter Kultur der Stadt Neustadt. Dieses müsse aber in Anbetracht der derzeitigen Situation entsprechenden Bedingungen genügen. Daher wurde eine angepasste Variante in den vergangenen beiden Wochen erarbeitet.

„Wir wollen die Leute bewusst nicht zusammen einladen. Das Ganze soll keinen Eventcharakter haben, sondern wir wollen Installationskunst bieten, die im Vorbeigehen erlebt werden kann. Es soll etwas Spontanes sein, nichts Längerfristiges zum Verweilen“, betont Ronny Schwalbe.

Illuminationen und Impressionen

Stattfinden wird das Brunnenfest 2020 in verändertem Format am üblichen dritten Juni-Wochenende. So sind Neustädter und andere Interessierte eingeladen, vom 19. bis 21. Juni, jeweils von 21 bis 24 Uhr, beispielsweise bei einem Abendspaziergang auf dem Markt in Neustadt vorbeizuschauen.

„Wir haben uns überlegt, eine Rauminszenierung zu machen“, erläutert Ronny Schwalbe. Konkret bedeutet das, dass das Rathaus, der geschmückte Marktbrunnen, die Fleischbänke und das Lutherhaus illuminiert sein werden, zudem wird eine Klangcollage zu hören sein.

Auf einer Großbildleinwand werden außerdem Impressionen des Brunnenfestes gezeigt. Zu sehen sein wird ein Querschnitt von Bildern, die von den Anfängen bis in das vergangene Jahr des Bornquas reichen und bunt durchmischt sind. „Die Bilder aus den Anfängen liegen noch analog vor, da sind wir gerade noch am digitalisieren sind“, berichtet Ronny Schwalbe.

Darüber hinaus wird in regelmäßigen Abständen eine wiederkehrende Sequenz vorgeführt, in der alle Brunnenmeister sowie die künstlerischen Hauptacts in chronologischer Reihenfolge noch einmal präsentiert werden. Freuen können sich die Besucher so auf mehr als 1000 Aufnahmen, die während der Brunnenfeste in den vergangenen 32 Jahren entstanden sind.

„Es soll alles wiederzufinden sein, was so ein Fest ausmacht. Die ganzen Facetten in Bildern gezeigt werden. Gleichzeitig soll es eine Rückbesinnung sein auf das, was schon einmal war. Mancher wird sich vielleicht auch auf den Fotos wiedererkennen. Und es soll auch ins Gedächtnis rufen, was an diesem Wochenende gewesen wäre, aber nun mal in diesem Jahr nicht geht“, fasst Franziska Göpel, Mitarbeiterin im Neustädter Kulturamt, das Ansinnen zusammen.

Installationskunst zu Hause erleben

Bei der Umsetzung dieses Formats werde mit lokalen Partnern zusammengearbeitet, die normalerweise auch am Brunnenfest beteiligt sind. „So haben wir auch noch eine wirtschaftsfördernde Komponente“, sagt Ronny Schwalbe.

Wer allerdings nicht an einem der drei Abende selbst vorbeikommen kann, an denen die Installationskunst auf dem Neustädter Markt erlebt werden kann, muss nicht aufschrecken. Es werde auch in gewisser Form möglich sein, das Ganze zu Hause zu erleben.

Wie das genau aussehen wird, daran werde derzeit noch gearbeitet, sagt Ronny Schwalbe abschließend.