Neustädter Buchhandlung blickt auf ein Jahr mit manchem Auf und Ab

Lange Zeit hatte es keinen Bücherladen mehr in Neustadt gegeben. Diesen Umstand wollten einige Engagierte und Liebhaber gedruckter Werke ändern und schlossen sich deshalb zum Neustädter Buchförderverein zusammen, mit dem Ziel, die Lesefreude zu wecken und wieder eine Buchhandlung in der Stadt zu etablieren. Nach einigen Monaten Vorbereitung, so galt es etwa zunächst passende Räumlichkeiten anzumieten, konnte das Vorhaben schließlich in die Tat umgesetzt werden: Am 4. Dezember 2019 wurde die Buchhandlung Karl Theodor Liebe eröffnet. Der Laden, der in der Ernst-Thälmann-Straße 74/Ecke Schulgasse, ehemals Schreibwaren Schötz, zu finden ist, wird vom Neustädter Buchförderverein ehrenamtlich betrieben und vom Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken gefördert. Seit zwölf Monaten läuft das Projekt, das zunächst für zwei Jahre angedacht ist, nun. Zeit, um ein erstes Fazit zu ziehen.

Nach positivem Start kam die Schließung

„Manches Auf und Ab haben wir in diesem Jahr als Verein erlebt. Nach einem anfänglichen sehr positiven Start im Dezember, mit Gesprächsecke zum Austausch, Verkäufen von Büchern und ersten Veranstaltungen kamen im Frühjahr die ersten Corona-Einschränkungen. Es folgte erst einmal die Schließung. Für uns, die wir gerade erst gestartet waren, bedeutete das völliges Umdenken, war und ist doch das Ziel des Vereins, Menschen durch Literatur zusammenzuführen“, resümiert Vereinsmitglied Claudia Romisch. Doch trotz der schwierigen Situation gaben die Mitglieder des Fördervereins nicht auf, neue, den Umständen angepasste Ideen entstanden. Dazu zählten etwa Lesungen für Kinder, Erwachsene und von Autoren der Region, die in Form von Videos festgehalten und veröffentlicht wurden.

Umgesetzt werden konnten diese dank vieler ehrenamtlicher Unterstützer. „Daneben haben wir versucht, das Geschäft irgendwie aufrecht zu erhalten. Wer wollte, konnte Bücher per Briefkasten oder Mail bestellen und geliefert bekommen. Wir waren froh über jeden, der eine Bestellung aufgegeben hat. Mit den großen Büchergeschäften, bei denen man bequem online bestellen kann, konnten wir allerdings als kleiner ehrenamtlicher Verein in keiner Weise mithalten“, sagt Claudia Romisch. Als es die Corona-Situation wieder zuließ, präsentierte sich der Verein mit zahlreichen Veranstaltungen. Diese fanden zumeist in den Räumen oder im Hof des evangelischen Gemeindehauses statt, mussten doch Abstände eingehalten werden, was im Buchladen so nicht machbar gewesen wäre. Auch hier konnte der Förderverein auf Partner zählen, darunter der Lesezeichen e.V., das katholische Bildungswerk sowie die Bundeszentrale für politische Bildung. „Ohne diese Unterstützung wären die Veranstaltungen so nicht möglich gewesen“, betont Claudia Romisch.

Verschiedene Ausstellungen waren in der „kleinen Galerie“ zu sehen

Neben den Veranstaltungen wurden weitere Projekte realisiert. „Da wir ein christlich getragener Laden und Verein sind, legen wir selbstverständlich auch Wert auf christliche Inhalte. So entstand im September im Laden eine „kleine Galerie“, in der unterschiedliche Themen zur Darstellung kommen sollen“, sagt Claudia Romisch. Themen waren etwa das Pilgern, ebenso das Gestalten der Advents- und Weihnachtszeit. Unter dem Motto „Lernen am anderen Ort“ waren auch Schulklassen in der Buchhandlung zu Gast und wurden durch die Schauen geführt. Angedacht sei für dieses Jahr außerdem noch eine Ausstellung mit dem Titel „75 Jahre Kriegsende - Widerstand im Dritten Reich“ gewesen, für welche Gemeindemitglieder und Nachkommen der damaligen evangelischen Pfarrer einiges zusammengetragen haben.

Diese habe allerdings coronabedingt vorerst verschoben werden müssen. „Die Ausstellung wird im kommenden Jahr zu sehen sein“, sagt Claudia Romisch. Ebenfalls gebe es bereits weitere Pläne. So möchte der Förderverein etwa ein regelmäßiges Literaturcafé etablieren. „Ob uns das noch alles gelingen wird, wissen wir nicht. An Ideen fehlt es sicherlich nicht, aber so ein Projekt in Zeiten von zahllosen Beschränkungen aufzubauen und perspektivisch so zu gestalten, dass es sich auch finanziell trägt, ist ausgesprochen schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Wir freuen uns über alle, die uns im vergangenen Jahr die Treue gehalten haben und hoffen irgendwie und irgendwann auf bessere Zeiten“, so Claudia Romisch abschließend.