Die Buchhandlung Karl Theodor Liebe in Neustadt.

Neustadt. Die Buchhandlung Karl Theodor Liebe in Neustadt öffnet wieder. Zudem soll es eine Online-Lesung mit Verena Zeltner geben.

Neustädter Bücherfreunde laden wieder ein

Die ehrenamtlich betriebene Buchhandlung Karl Theodor Liebe in Neustadt ist wieder geöffnet. Dienstags und donnerstags von 10 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr könnten dort Bücher erworben werden, heißt es in einer Mitteilung von Claudia Romisch vom Neustädter Buchförderverein.

Auch außerhalb der Öffnungszeiten könnten Bestellungen aufgegeben werden, Zettel und Stift dafür seien an der Ladentür angebracht. Außerdem sei das ehrenamtliche Team der Buchhandlung telefonisch unter 036481/819804 und per E-Mail an info@buchhandlungliebe.de zu erreichen. Bücher würden aufgrund der Corona-Krise auch nach Hause geliefert werden.

Weiterhin werde die Autorin Verena Zeltner am Montag, 20. April, online aus ihrem neuen Buch „299 Tage“ lesen. Auf der Webseite www.buchhandlungliebe.de und dem Youtube-Kanal „Karl Theodor Liebe Buchhandlung“ könne die Lesung verfolgt werden. Dort solle es künftig regelmäßig eine Jugendlesung, Erwachsenenlesungen und eine Buchvorstellung geben.