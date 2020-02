Die Sängerinnen und Sänger des Chores der Kantorei St. Johannis in Neustadt stecken bereits mitten in den Konzertvorbereitungen für dieses Jahr. Geleitet werden sie von Kantor Paul Bars (links).

Neustädter Chor startet hochmotiviert ins neue Jahr

Das Jahr ist erst wenige Wochen alt und schon steckt der Chor der regionalen Kantorei St. Johannis in Neustadt wieder mitten in den Konzertvorbereitungen. „Wir haben unheimlich viel zu tun, daher haben wir gleich Anfang Januar mit den Proben begonnen“, sagt Paul Bars, Kantor der Regionalen Dienstgemeinschaft Neustadt-Triptis, der die Leitung inne hat. Noch im Frühjahr steht der erste große Auftritt des Chores an. Am Karfreitag wird die Neustädter Passion dargeboten. Im Sommer wartet mit dem Chorsymphonischen Konzert ein weiterer Höhepunkt.

Im vergangenen Jahr hatten die rund 50 Sängerinnen und Sänger, die derzeit dem Chor angehören, das anspruchsvolle Oratorium „Die letzten Dinge“ des romantischen Komponisten Louis Spohr zu Gehör gebracht. „Ich habe den Chor gefragt, ob wir uns in diesem Jahr noch einen Romantiker vornehmen oder lieber etwas Barockes darbieten wollen. Es waren sich dann alle einig, dass es noch ein Romantiker werden soll“, sagt Paul Bars. Die Wahl fiel schließlich auf Werke des Komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy. Einstudiert werden „Wie der Hirsch schreit“, eine Vertonung des alttestamentlichen Psalms 42, ebenso das Lauda Sion Salvatorem, eine Sequenz von Thomas von Aquin verfasst und von Mendelssohn-Bartholdy vertont. „Eine wunderschöne Musik, die aber selten aufgeführt wird“, so der Kantor. Vorgenommen hat man sich zudem die Bühnenmusik zu William Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“, aus der „Notturno“ und der „Hochzeitsmarsch“. „Die Zusammenstellung ist so gewählt, dass es ein hoffentlich traumhaftes Konzert in einer lauen Sommernacht wird“, sagt Paul Bars mit Blick auf das am 12. Juli stattfindende Konzert. Die Sänger im Alter von 23 bis 90 Jahren sind jedenfalls hochmotiviert und zeigen viel Engagement bei den Proben. Gesungen wird sowohl gemeinsam, als auch in Einzelstimmproben. Viele weitere Übungsstunden stehen noch bevor. „Auch wenn die Proben jetzt schon begonnen haben, heißt das nicht, dass nicht noch Leute zu uns stoßen können. Wir freuen uns über neue Sängerinnen und Sänger“, lädt Paul Bars Interessierte ein, sich dem Chor anzuschließen.