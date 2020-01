Neustädter Feuerwehrchef legt alle Ämter nieder

Der Stadtbrandmeister und Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt an der Orla, Ronny Kaufmann, hat seine beiden Ämter am 3. Januar niedergelegt. Seine Entscheidung, für die er persönliche Gründe, fehlende Zeit, zukünftige berufliche Qualifikationen und Mehrarbeit durch die Eingemeindungen der neuen Ortsteile als Beweggründe anführt, verkündete er zur diesjährigen Jahreshauptversammlung.

Trotz seines Rücktrittes bleibt er der Feuerwehr Neustadt erhalten, er wird weiterhin als Gruppen- und Zugführer sowie Maschinist aktiv sein.

Bis zur Neuwahl werden die beiden Ämter durch Ronny Kaufmanns bisherige Stellvertreter übernommen. Wehrführer ist nun Immanuel Waldert, Stadtbrandmeister Marco Hain. Wann die Neuwahl stattfindet, stehe noch nicht fest. „Wir sind gerade dabei, eine zukünftige Struktur und eine konkrete Aufgabenverteilung mit der Stadtverwaltung zu erarbeiten“, erklärt Marco Hain zum derzeitigen Stand.

Ronny Kaufmann ist als Stadtbrandmeister und Wehrführer zurückgetreten. Foto: Foto: Archiv

Bei der Jahreshauptversammlung wurde auch Bilanz zum vergangenen Einsatzjahr der Feuerwehr Neustadt sowie den Ortsteilwachen Neunhofen, Moderwitz, Lichtenau, Breitenhain, Strößwitz und Stanau gezogen, welches erneut ein ereignisreiches war.

Zu den größten Einsätzen 2019 zählen unter anderem der Brand einer Doppelgarage mit angrenzendem Wohnhaus im Ortsteil Neunhofen im Januar und der schwere Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der Bundesstraße 281 im Februar.

Einen weiteren folgenreichen Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person zwischen Lichtenau und Hummelshain gab es im April. In jenem Monat unterstützten die Neustädter Kameraden zudem die Feuerwehr Pößneck beim Brand im Abfallbehandlungszentrum Wiewärthe, ebenso halfen sie beim Waldbrand am Heinrichstein. Im Mai kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Breitenhain mit zwei schwer verletzten Menschen, im August benötigte die Feuerwehr Knau bei einem Brand in der Bäckerei der Agrofarm Unterstützung. Ein Brand in einem ehemaligen Kellergewölbe in der Bahnhofstraße musste im Dezember bekämpft werden.

Insgesamt 155 Mal mussten die Brandschützer im Jahr 2019 ausrücken. Am häufigsten mit 91 Mal wurden die Kameraden dabei zur technischen Hilfeleistung gerufen. Zu Bränden wurde die Neustädter Feuerwehr 39 Mal angefordert, weitere elf Mal wurde sie alarmiert, nachdem die Brandmeldeanlage – hier zählen auch Heimrauchwarnmelder – ausgelöst hatte. Hinzu kamen zwei sogenannte First-Responder-Einsätze. So leisteten die Kameraden im vergangenen Jahr insgesamt 283 Einsatzstunden.

Nachbereitung der Einsätze mit viel Zeitaufwand verbunden

„Eine weitaus höhere Zeit nehmen die Nachbereitungen nach den Einsätzen in Anspruch. Diese Arbeiten werden zum größten Teil ehrenamtlich nach Feierabend und am Wochenende von den Kameraden erledigt“, betont Marco Hain.

So wurden im vergangenen Jahr 471 Schläuche gereinigt und geprüft und 14 repariert. Weitere 24 Schläuche wurden entsorgt, da diese den Prüfungen nicht mehr standhielten. Weiterhin wurden 187 Lungenautomaten der Atemschutztechnik gewartet. Bei neun Pressluftatmern, 13 Lungenautomaten sowie 22 Atemschutzmasken wurde eine Grundüberholung durchgeführt.

Darüber hinaus wurden 111 Feuerwehrhosen und 114 -jacken gewaschen, getrocknet, imprägniert und geprüft. „Und damit nicht genug, denn wie in Deutschland so üblich muss alles nachweislich dokumentiert werden“, so Marco Hain.

Risiko des Feuerwehrkrebses auf ein Minimum reduzieren

Ein weiteres großes Thema sei zudem die sogenannte Einsatzstellenhygiene. Eine Herausforderung, ist dies doch mit immensen Aufwand verbunden. So müssen nach jedem Brandeinsatz die Kameraden, die im unmittelbaren Kontakt mit Brandrauch, Brandgasen beziehungsweise Brandschutt waren, ihre komplette persönliche Schutzausrüstung an der Einsatzstelle ablegen und tauschen, um so eine Kontaminationsverschleppung zu minimieren beziehungsweise zu vermeiden.

Dafür sei zusätzlich ausgebildetes Personal und entsprechende Logistik erforderlich. „Nur wenn dies alles konsequent und fachlich richtig durchgeführt wird, kann man das Risiko des Feuerwehrkrebses auf ein Minimum reduzieren. Das macht deutlich, welchen Gefahren unsere ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden im Dienst für das Allgemeinwohl zu den Einsätzen ausgesetzt sind. Es ist nicht mal eben nur hinfahren, Feuer ausmachen und wieder nach Hause fahren“, macht Marco Hain deutlich.

Deshalb brauche es die Unterstützung der Stadt, um Personal für Technik und Verwaltung einzustellen, um die ehrenamtlichen Kräfte zu entlasten, damit diese ihren eigentlichen Aufgaben nachgehen können. „Ich möchte allen Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Neustadt und den Ortsteilwachen ein herzliches Dankeschön für die geleistete Arbeit sagen“, so Marco Hain abschließend.

Mitgliederstatistik

Aktive Kameraden in den Einsatzabteilungen:

Feuerwehr Neustadt 49, Ortteilwache Neunhofen 21, Ortsteilwache Lichtenau 16, Ortsteilwache Moderwitz 12, Ortsteilwache Breitenhain 11, Ortsteilwache Strößwitz 9, Ortsteilwache Stanau 9

Kameraden in den Alters- und Ehrenabteilungen:

Neustadt 11, Neunhofen 7, Lichtenau 6, Moderwitz 3, Breitenhain, Strößwitz 4, Stanau 9

Jugendfeuerwehren:

Neustadt zählt derzeit 34 Mitglieder im Alter von 6 bis 18 Jahren, die Jugendfeuerwehr Neunhofen 2

Gesamtmitglieder Stand 31. Dezember 2019:

199 Kameradinnen und Kameraden