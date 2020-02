Neustädter Firma lässt chinesische Kunst Wirklichkeit werden

Die detaillierten Entwürfe, die Johannes Kremer vor sich liegen hat, lassen nicht nur die Größe des Projektes erahnen, sondern auch die anspruchsvolle Arbeit, die vor ihm und seinem Team in den kommenden Wochen und Monaten liegt. Denn seine Firma Holzbau Kremer aus Neustadt wird gemeinsam mit der Tischlerei Herden aus Weira handwerklich eine künstlerische Inszenierung umsetzen, die in einer Ausstellung im Museum für Asiatische Kunst im Humboldt Forum in Berlin zu sehen sein wird, das derzeit im Rahmen des Wiederaufbaus des Berliner Schlosses entsteht.

Für den Ausstellungsbereich Chinesische Hofkunst/Das Imperiale China entwickelte der renommierte Architekt Wang Shu, der 2012 als erster Chinese mit dem Pritzker-Preis – der angesehensten Auszeichnung in der Architektur – bedacht wurde, ein besonderes Kunstwerk in Form einer Deckenkonstruktion. Ein Prototyp wurde bereits in China gebaut, für die Umsetzung im Museum in Berlin wurden nun die Firmen aus Neustadt und Weira beauftragt. „Wir haben den Zuschlag für das Projekt im vergangenen Sommer nach einer deutschlandweiten Ausschreibung bekommen“, sagt Zimmerermeister Johannes Kremer. Begonnen wurde mit den Arbeiten in der vergangenen Woche. Insgesamt werden die Umsetzung sechs Monate in Anspruch nehmen.

Mehrere Herausforderungen bei der Umsetzung

Das Kunstwerk des chinesischen Architekten wird aus Pappelholz angefertigt. „Das Pappelholz wurde ausgewählt, weil es relativ leicht ist und außerdem keine Inhaltsstoffe hat, deren Dämpfe andere Kunstwerke beschädigen könnten“, erklärt Johannes Kremer. Eine besondere Herausforderung war es, das für die Umsetzung benötigte Holz überhaupt zu bekommen. „Über den Handel war das nicht möglich, deshalb sind wir selbst in den Wald gefahren und haben Bäume gesucht, die fällen lassen und dann selbst eingeschnitten“, sagt der Zimmerermeister. Etwa 40 Bäume wurden schließlich verarbeitet. „Wir verbauen insgesamt 40 Kubikmeter Holz und eine Tonne an Stahlbolzen. Außerdem müssen 1300 Quadratmeter Oberfläche mit Brandschutzfarbe versehen werden“, sagt Johannes Kremer.

Es ist ein durch und durch anspruchsvolles Projekt. „Das liegt a an der Komplexität der Struktur und b an der sehr anspruchsvollen Logistik, weil wir einen hohen Vorfertigungsgrad haben, da wir die Konstruktion in Neustadt bauen und nicht vor Ort“, erläutert der Zimmerermeister. So entstehen in den nächsten Monaten nach und nach elf Träger, die jeweils in vier Abschnitte vormontiert und zunächst so ins Museum nach Berlin gebracht werden. Anschließend werden sie vor Ort um weitere Bauteile ergänzt, zusammengesetzt, an die Decke gehoben und dort angebracht. Die Träger haben eine Spannweite von 17 Metern, die gesamte Deckenkonstruktion wird sich über den 30 Meter langen Raum erstrecken. Eine erste Teilmontage soll bereits in der ersten Märzwoche erfolgen. Wie die Konstruktion im Ganzen aussehen wird, darf noch nicht im Bild gezeigt werden.

Beteiligt an Ausstellungenin Neustadt und Dresden

Der 29-jährige Johannes Kremer, der seine Ausbildung in einer Zimmerei im Kospodaer Ortsteil Burgwitz absolvierte und später die Meisterschule abschloss, machte sich vor knapp vier Jahren mit seiner Firma Holzbau Kremer in Neustadt selbstständig. Realisiert werden Projekte in unterschiedlichen Bereichen. Dazu gehören der Holzhausbau, der Objektbau für Industrie und Landwirtschaft, der Bau von Dachstühlen mit Dacheindeckungen sowie der Museums- und Ausstellungsbau. „Das sind immer sehr interessante Aufgaben, bei denen man kreativ arbeiten kann. Deshalb versuchen wir immer, auch solche Projekte in der Firma unterzubringen“, sagt Johannes Kremer.

So war man bisher unter anderem an der Gestaltung des Ausstellungsmobiliars im Neustädter Lutherhaus beteiligt, ebenso an mehreren Ausstellungen im Deutschen Hygiene-Museum in Dresden. „Die jetzt entstehende Deckenkonstruktion ist das bisher größte Projekt in diesem Bereich“, sagt er. Umgesetzt wird dieses in der 700 Quadratmeter großen Werkhalle, die sich in der Rodaer Straße 21d befindet. Erst im November der vergangenen Jahres bezog Kremer mit seiner Firma den neuen, größeren Standort.

Die Ausstellung im Humboldt Forum in Berlin, in der die Deckenkonstruktion zu sehen sein wird, eröffnet voraussichtlich im November dieses Jahres