Neustädter Forstamtsleiter befürchtet erneut schwere Schäden

Dürre, Schädlinge und Stürme – der Wald hat in den vergangenen zwei Jahren extrem gelitten und enorme Schäden davon getragen. Grund dafür sind die großen Niederschlagsdefizite, die seit Anfang 2018 zu verzeichnen sind. Durch die Trockenheit sind die Bäume geschwächt, die Folge ist vermehrter Schädlingsbefall. Neben dem stark gebeutelten Fichtenbeständen, ist die Situation mittlerweile auch in den Kieferbeständen durch Trockenheit und Pilzbefall kritisch, ebenso zeigt die Buche mittlerweile Absterbeerscheinungen.

Die Thüringer Wälder sind stark betroffen. Das verdeutlichen Zahlen im Forstlichen Witterungsbericht des vierten Quartals 2019, der vom Forstlichen Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha Ende Januar herausgegeben wurde. Darin heißt es: „Von Januar 2018 bis zum Jahresende 2019 sind rund 2,1 Millionen Festmeter Holz aufgrund von Trockenheit abgestorben und rund 3,15 Millionen Festmeter von Stammschädlingen befallen. Auf einer Fläche von rund 26.000 Hektar sind die Waldbestände mehr als 30 Prozent aufgelichtet.“

So schlimm wie erwartet

Auf dem Gebiet des Forstamtes in Neustadt, das etwa 20.000 Hektar Staats- und Privatwald umfasst, sind die Zahlen ähnlich erschreckend. So habe es im vergangenen Jahr zusammengerechnet allein eine Menge von mindestens 42.499 Festmetern Schadholz durch den Fichtenborkenkäfer Buchdrucker gegeben. Die Hoffnungen, dass die befürchteten Schäden vielleicht doch geringer ausfallen, haben sich damit zerschlagen. „Es war leider so schlimm, wie erwartet“, resümiert Neustadts Forstamtsleiter Sören Sterzik.

In diesem Jahr wird sich die Situation wohl nicht entspannen. Die Niederschläge in den vergangenen zwei bis drei Monaten seien zwar nur leicht unterdurchschnittlich gewesen, aber durch die für die Jahreszeit eigentlich unüblich milden Temperaturen sei die Verdunstungsrate höher. „Daher bräuchte es eigentlich mehr Niederschlag, um das auszugleichen“, erklärt der Forstamtsleiter.

Nur 20 bis 30 Zentimeter des Bodens seien derzeit durchfeuchtet, die darunterliegenden Schichten, aus denen die Bäume ihr Wasser bekommen, sind nach wie vor trocken. „Die Bäume sind daher schon wieder eindeutig geschwächt“, bemerkt Sören Sterzik.

Zudem sei davon auszugehen, dass der Borkenkäfer auch in diesem Jahr wieder früher aktiv werde, bereits Ende März ausfliege und damit etwa drei Wochen eher als üblich. „Dadurch wird es wohl so sein, dass möglicherweise wieder drei Generationen ausgebildet werden“, sagt der Forstamtsleiter.

Lage auf dem Holzmarkt wird sich nicht entspannen

Das zieht einen weiteren Rattenschwanz nach sich. Denn die Lage auf den ohnehin überlasteten Holzmarkt werde sich daher auch in diesem Jahr nicht entspannen. Und das geht vor allem auf den Geldbeutel.

Bekam man vor drei Jahren etwa für Fichten-Langholzabschnitt durchschnittlich noch 90 Euro pro Festmeter, liege man mittlerweile nur noch bei etwa 35 Euro. „Das ist deutlich weniger, obwohl das Holz ja nicht weniger wert ist“, verdeutlicht Sören Sterzik.

Konnte man bisher das Holz dennoch weitestgehend ohne Verluste verkaufen, werde sich das nun ändern. „Jetzt geht es richtig an die Substanz. Ab diesem Jahr wird es ein Zuschussgeschäft und wird es wahrscheinlich auch die nächsten Jahre bleiben“, weiß Sören Sterzik.

Fördermittelprogramm wird intensiv nachgefragt

Auch das vom Land im Frühsommer 2019 gestartete und über das Jahr 2020 weiter laufende Fördermittelprogramm, durch das Waldbesitzer unterstützt werden, kann den Wertverlust nicht auffangen. Die Nachfrage ist dennoch intensiv. „Wir haben derzeit mehrere Hundert Anträge laufen“, gibt Sören Sterzik an.

Gefördert werde nachweisbar aufgearbeitetes Schadholz. Zunächst wurde der Festmeter Schadholz mit fünf Euro bezuschusst, im September vergangenen Jahres wurde noch einmal auf 7,50 Euro pro Festmeter aufgestockt.

Um der Situation zumindest ein wenig entgegenzuwirken, ist es wichtig, von Schädlingen befallene Bäume zu finden und vor dem Schwarmflug aus den Wald zu bringen. Derzeit die einzige Möglichkeit, um einer Ausweitung des Befalls aufzuhalten. Der Neustädter Forstamtsleitern rät daher den Waldbesitzern, sich intensiv mit ihren Flächen zu beschäftigen und wachsam zu sein.

Ansonsten bleibe nur zu hoffen, dass die bisherigen Prognosen für 2020 nicht eintreten werden. Denn Sören Sterzik macht deutlich: „Wenn dieses Jahr noch mal so schlimm wird, wird es biblisch.“