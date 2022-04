Neustädter Freizeitmaler wollen verlassene Orte aus dem Saale-Orla-Kreis verewigen

Neustadt. Mit den Bildern soll ein Kalender des Vereines gestaltet werden, Motiv-Anregungen sind noch willkommen.

In der warmen Jahreszeit beziehungsweise beginnend ab Mai wollen die Mitglieder des Mal- und Zeichenzirkels Neustadt erstmals „verlassene Orte“ aufsuchen, um diese in Skizzen und Malereien zu verewigen. Ziel ist, mit den Bildern einen Kalender für das Jahr 2024 zu gestalten. Auf der Arbeitsliste des Vereines stehen beispielsweise die Ziemestalbrücke bei Ziegenrück und das Lederwerkskontor an der Saalfelder Straße in Pößneck. Mit ihrem künstlerischen Auge würden die Mitglieder des Mal- und Zeichenzirkels aber auch weitere einst bedeutsame oder schöne Gebäude betrachten, die heute leer stehen oder dem Verfall preisgegeben sind. So bitten die Freizeitmaler aus dem Orlatal um Hinweise auf alte Mauern, die mit den Mitteln der Kunst konserviert werden sollten.

„Wir freuen uns über jeden Hinweis“, teilt der Vereinsvorsitzende Dieter Beck mit, der vor Jahren beispielsweise die Pößnecker Rotasym-Ruinen eindrücklich gemalt hat. Ernst gemeinte Anregungen sind per Mail an zeichenzirkel-neustadt@web.de oder per Post an Mal- und Zeichenzirkel Neustadt e. V., Zum kalten Tal 5, 07806 Neustadt-Lichtenau willkommen.