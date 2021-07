Neustädter Gerüchteküche soll fürs Weimarer Kunstfest brodeln

Neustadt. Für das Kunstfest werden noch kreative Lügengeschichten gesucht. Die Gruppe Eulenspiegel aus Neustadt wird eine davon musikalisch umsetzen.

Die Stadt Neustadt war im vergangenen Jahr erstmals Teil des Kunstfestes Weimar. Nach der gelungenen Premiere wird die erfolgreiche Zusammenarbeit fortgesetzt. Und so wird die Orlastadt Teil des diesjährigen Kunstfestes sein.

Überschrieben ist das Festival dieses Mal mit „Thüringen – die ganze Wahrheit“. Im Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe stehen Wahrheiten, Lügengeschichten, Fake News und das, was der Volksmund daraus macht.

In diesem Zusammenhang sind auch die Neustädter gefragt. Sie sollen die Gerüchteküche ordentlich brodeln lassen. Gesucht sind Kreative, die sich eine Lügengeschichte oder ein Gerücht zu einem Thema ihrer Wahl ausdenken und diese für die Ausgestaltung des Kunstfestes beisteuern. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.

In zwölf Ausstellungen werden Künstler in Korrespondenz mit der ACC Galerie Weimar einzelne der eingesandten Beiträge zum Anlass nehmen, diese künstlerisch auszugestalten. In Neustadt wird das die Gruppe Eulenspiegel übernehmen.

Ausstellung mit der Gruppe Eulenspiegel und Theater

Die Band wird eine der Lügengeschichten musikalisch in Form eines Liedes umsetzen. Außerdem wird auch eine kleine Mitmachausstellung zu sehen sein. Die Eröffnung der Schau mit der Gruppe Eulenspiegel findet am 28. August um 13 Uhr im Lutherhaus statt.

Darüber hinaus wird der luxemburgische Schauspieler Steve Karier, der bereits im vergangenen Jahr in Neustadt zu Gast war, im Rahmen des Kunstfestes an 20 Theaterabenden in 20 Orten die Gerüchte aufgreifen und bespielen. Die „ganze Wahrheit“ über Neustadt wird er am 6. September um 19.30 Uhr im Augustinersaal enthüllen.

Die Neustädter Lügengeschichten sollten in eine Word- oder PDF-Datei gepackt und bis spätestens 31. Juli an geschichten@kunstfest-weimar.de gemailt werden.