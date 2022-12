Neustädter Heimatforscher und Buchautor Manfred Lange verstorben

Neustadt. Sein außergewöhnliches Engagement brachte Manfred Lange (1929-2022) den Respekt vieler Mitbürger in Neustadt und verdiente Würdigungen ein.

Man kannte ihn nicht nur vor Ort. Seit 1992/93 im „Unruhestand“, gehörte der ehemalige Lehrer Manfred Lange als Stadtführer, Heimathistoriker und Autor zu jenen Bürgern in Neustadt, die sich für das Gemeinwohl einsetzen, ohne nach dem Lohn zu fragen.

Als Mitglied im Natur- und Heimatfreunde e. V. befasste er sich seit den frühen 1990er Jahren intensiv mit der Geschichte seiner Heimat. 1995 gehörte er zu den Gründern des Fördervereins für Stadtgeschichte und war rund 20 Jahre lang dessen stellvertretender Vorsitzender. Im Ergebnis seiner Recherchen veröffentlichte er mehrere Bücher, darunter das „Straßenlexikon von Neustadt an der Orla“ (2000), den gemeinsam mit Brit Wollschläger erarbeiteten Band „Neustadt an der Orla. Bilder von gestern und heute“ (2003, 2. Auflage 2007) und das „Lexikon der Straßen, Gassen und Wege von Neustadt an der Orla. Unter Berücksichtigung der eingemeindeten Ortsteile“ (2021).

Bis ans Ende seiner Tage stets dankbar dafür, das Inferno des II. Weltkriegs überlebt zu haben

Geboren am 28. August 1929 in Molbitz, besuchte Manfred Lange von 1936 bis 1944 die Volksschule und danach die Handelsschule, um mit Beginn des „Totalen Kriegs“ im Alter von nur 15 Jahren zum Luftwaffenhelfer herangezogen zu werden. Als Angehöriger des Jahrgangs 1929 war er ein typischer Vertreter der „Flakhelfergeneration“, vom II. Weltkrieg geprägt bis ans Ende seiner Tage und stets dankbar dafür, dass er das Inferno überlebte.

So nutzte er die Chancen, die der neue Staat ihm seit 1949 bot, und wurde nach einigen Zwischenstationen Lehrer an der Polytechnischen Oberschule „Dr. Theodor Neubauer“ in Neustadt. Hier prägte er Generationen von Schülern.

Sein außergewöhnliches Engagement brachte Manfred Lange den Respekt vieler Mitbürger und verdiente Würdigungen ein. In Neustadt wurde ihm 2009 die Medaille „Für besondere Verdienste“ verliehen, zu seinem 90. Geburtstag folgte die Eintragung ins Goldene Buch der Stadt. Den Festakt am 28. August 2019 im historischen Ratssaal hatte er sichtlich genossen, im Kreis seiner Familie und Freunde, Weggefährten und Schüler sowie der Repräsentanten von Stadt und Landkreis. Am 4. Dezember 2022 ist Manfred Lange im Alter von 93 Jahren friedlich eingeschlafen.