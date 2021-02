Neustädter Karnevalsgeschichte auf kleinem Raum

Günter „Schmeling“ Braunreuther in seinem Ausstellungsraum, in dem es zahlreiche Erinnerungsstücke zu entdecken gibt

Jubel, Trubel, Heiterkeit stünden eigentlich bei den zahlreichen Veranstaltungen in Neustadt kurz bevor, zu denen die Karnevalisten zu Beginn des Jahres üblicherweise einladen. Das närrische Treiben muss allerdings in diesem Jahr coronabedingt weitestgehend ausfallen. Gefeiert werden kann zwar derzeit nicht gemeinsam, dennoch wird der Karneval weiterhin im Kleinen auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten von vielen Enthusiasten hochgehalten.