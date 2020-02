Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neustädter lassen sich anstecken vom Virus der Töne

Begegnungen sind in diesen Tagen eine vielleicht etwas infektiöse Angelegenheit. Das stellte der Neustädter Kulturamtsleiter Ronny Schwalbe zur Begrüßung der Gäste vor dem Konzert von Meisterpianistin Katharina Treutler und Cellist Mon-Puo Lee Hsu am Freitagabend im Rathaussaal zu Neustadt fest. In Zeiten, in denen das Coronavirus mancherorts zur Quarantäne führt, forderte Schwalbe die Zuhörer auf, das Wort Infektion wörtlich zu nehmen und sich anstecken zu lassen.

„Lassen Sie sich an diesem Abend bitte positiv anstecken. Lassen Sie sich infizieren von und mit wunderbarer Musik, dem Virus der Töne, der Harmonie und der Leidenschaft.“ Das musste Schwalbe dem Neustädter Publikum nicht drei Mal sagen. Die in Erfurt geborene, weltweit gefeierte Pianistin Katharina Treutler hat sich in den vergangenen Jahren in der Orlastadt ein Stammpublikum erarbeitet. Zum Konzert „88 Tasten und 4 Saiten“ am Freitagabend brachte sie den spanischen Cellisten Mon-Puo Lee Hsu mit. Gemeinsam ließen sie Werke der Romantik und Moderne erklingen. Im ersten Teil spielte Treutler die Klaviersonate Nummer 1 in fis-moll op. 11 von Robert Schumann, die seine biografische Bezüge offenbart. Daran schloss sich Schumanns „Liebeslied“ in einer Bearbeitung von Franz Liszt an. Im zweiten Teil des Konzertes ließen Katharina Treutler und Mon-Puo Lee Hsu die schwermütig wirkende Sonate A-Dur César Francks erklingen. Ihr folgte das Scherzo für Cello und Klavier „There is more than one way“ des russischen Komponisten Yuri Alexandrovich Shaporin aus dem Jahr 1959.

Das Publikum feierte die Musiker mit stehenden Ovationen. „Seitdem ich wieder in Neustadt ansässig bin, habe ich mir noch kein Konzert der Treutler entgehen lassen“, sagte Peter Peukert, der die Meisterpianistin das dritte Mal im Rathaussaal sah. „Der Cellist war sehr erfrischend, sehr belebend“, zog Peter Peukert ein Kurzfazit.