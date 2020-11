Die Freude bei Christian Thuy ist groß – denn seit kurzem hat er seinen Abschluss als „Geprüfter Betriebswirt (HwO)“ in der Tasche. Im Februar vergangenen Jahres hatte der selbstständige Maler- und Lackierermeister die berufsbegleitende Weiterbildung bei der Handelskammer Ostthüringen begonnen, die er nun abschloss – und zwar mit der Bestnote 1.

In einem Wochenendkurs mit insgesamt 630 Unterrichtsstunden standen für den 36-jährigen Neustädter und sechs weitere Teilnehmer in den vergangenen 20 Monaten Personalmanagement, Unternehmensstrategie und -führung sowie Innovationsmanagement auf dem Programm. „Es war ein sehr angenehmer Lehrgang. Wir waren eine gute Gruppe, in der wir uns gegenseitig gut unterstützt haben“, sagt Christian Thuy. Dennoch ist er froh, dass die anstrengende Zeit, in der es Beruf, Familie und Hobbys unter einen Hut zu bringen galt, vorbei ist und er sein Zeugnis nun in den Händen halten kann. Das erhielt er übrigens per Post, da coronabedingt eine feierliche Übergabe ausfallen musste.

Bereits von 2015 bis 2017 machte Christian Thuy seinen Meister berufsbegleitend, den er ebenfalls als Jahrgangsbester abschließen konnte. Ursprünglich habe er nicht vorgehabt, auch noch den Betriebswirt dranzuhängen, entschied sich letztlich aber doch, diesen Schritt zu gehen. „Es schadet nie, sich weiterzubilden. Ich wollte mich außerdem breiter und zukunftsorientiert aufstellen“, nennt der 36-Jährige die Beweggründe, dann doch noch einmal die Schulbank zu drücken, um so die höchste Qualifikationsebene im Bereich der Unternehmensführung im Handwerk zu erreichen.

Das erworbene Wissen will er nun zielführend in seine Firma einbringen, mit der er hauptsächlich in der Region, gelegentlich aber auch in ganz Deutschland unterwegs ist. Zu den Kunden gehören Privatleute, ebenso wie Unternehmen und Kommunen. Das Geschäft laufe gut, die Corona-Krise mache sich glücklicherweise in seiner Branche bisher nicht bemerkbar. „Bis April nächstes Jahr ist gut zu tun“, so der 36-Jährige. Derzeit beschäftigt er drei Angestellte und würde sein Team gerne auch noch verstärken. Allerdings sei es schwierig, qualifizierte Leute zu finden. Es mangele wie in vielen anderen Bereichen des Handwerks an Nachwuchs. Eine Ausbildung zum Maler und Lackierer würden viele nicht in Betracht ziehen.

Dabei sei der Beruf sehr vielfältig und mache Spaß. „Und er ist nicht so lapidar und einfach, wie es oft dargestellt wird. Wir tragen unter anderem dazu bei, dass die Leute sich zu Hause wohlfühlen. Mit der passenden Gestaltung kann man viel ausrichten. Farbe wirkt sehr auf das Gemüt und den Geist“, sagt Christian Thuy.