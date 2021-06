Neustädter Museen und Stadtverwaltung öffnen wieder

Das Lutherhaus in Neustadt kann nach sieben Monaten ebenso wieder aufmachen.

Neustadt. Auch Bürgerservice und Touristinformation in Neustadt sind wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zugänglich.

In den kommenden Wochen öffnen die Einrichtungen der Stadtverwaltung Neustadt wieder zu den regulären Öffnungszeiten. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor.

Demnach kann der Bürgerservice im Erdgeschoss des Rathauses ab Montag, 7. Juni, aufgesucht werden. Dieser ist montags von 7 bis 15 Uhr, dienstags von 9 bis 18 Uhr, mittwochs von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr, donnerstags 9 bis 17 Uhr, freitags von 9 bis 13 Uhr und jeden zweiten Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Ab dem Wochenende vom 19. Juni öffnen nach siebenmonatiger Pause auch wieder das Lutherhaus und die Touristinformation zu den gewohnten Zeiten am Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag von 10 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 17 Uhr.

Besuch der Bibliothek ab 22. Juni möglich

Ab Dienstag, 22. Juni, wird zudem der Besuch in der Stadtbibliothek wieder möglich sein. Jeweils am Dienstag von 10 bis 19 Uhr sowie Donnerstag und Freitag von 12 bis 17 Uhr ist die Einrichtung geöffnet. „Für alle Nutzer bleibt trotzdem auch weiterhin die Möglichkeit bestehen, sich die gewünschten Medien über ein Online-Bestellformular oder telefonisch zu reservieren“, heißt es in der Mitteilung. Die Mitarbeiterinnen der Bibliothek vereinbaren im Anschluss einen Termin für die Abholung.

Als Letztes öffnet das Museum für Stadtgeschichte seine Türen, und zwar ab Sonntag, 27. Juni. An diesem Tag findet von 14 bis 18 Uhr die Eröffnung der Ausstellung „Idyllen von Traugott Faber (1786-1863) in Thüringen und Sachsen – Eine malerischeReise durch das Orlatal des 19. Jahrhunderts“ statt. Interessierte können direkt in der Touristinformation oder unter Telefon 036481/85 121 einen Termin buchen.

Darauffolgend ist das Museum jeweils Mittwoch bis Freitag von 12 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 17 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.