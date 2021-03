Neustädter Schlossschule belegt Platz 5

Die Awo-Schlossschule in Neustadt.

Neustadt. Auch wenn es nicht für den Sieg des „Wir arbeiten dran“-Preises gereicht hat, in der Neustädter Schlossschule ist man keinesfalls über das Abschneiden enttäuscht

Im Finale des vom Awo-Bundesverband initiierten „Wir arbeiten dran“-Preises hat es für die Schlossschule Neustadt nicht ganz für die Spitzenposition gereicht. Sie belegte den fünften Platz in dem Wettbewerb. Insgesamt sechs Projekte hatten es in die Endrunde geschafft, in der sie dann durch eine Experten-Jury bewertet wurden.