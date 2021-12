Neustädter Stadtrat beschließt Haushalt für 2022

Neustadt. Der städtische Etat wurde durch die Mitglieder des Gremiums einstimmig angenommen.

Die Stadt Neustadt wird erstmals seit der Wende mit einem beschlossenen Haushalt in das neue Jahr starten. In der letzten Sitzung des Neustädter Stadtrates in diesem Jahr stimmten die Mitglieder des Gremiums am Donnerstagabend im Augustinersaal einstimmig dem städtischen Etat für 2022 zu.

Wirtschaften will man im kommenden Jahr mit einem Gesamtbudget von rund 18,4 Millionen Euro. Auf den Verwaltungshaushalt entfallen circa 14,1 Millionen Euro, mit etwa 4,3 Millionen Euro plant man für den Vermögenshaushalt. In ihren Statements verwiesen die Fraktionen auf die schwierigen Umstände, in denen es den Haushalt zu beschließen galt. Denn auch im kommenden Jahr sei coronabedingt die wirtschaftliche Lage weiter ungewiss. Der Dank richtete sich daher an die Einwohner und Unternehmen, die trotz dieser Situation ihre Steuerzahlungen geleistet haben ebenso an die Stadtverwaltung, insbesondere an die Kämmerei, die ein geordnetes Werk vorgelegt habe. Kritisch angemerkt wurde die möglicherweise steigende finanzielle Belastung der Kommunen durch die Kreisumlage. Hervorgehoben wurde hingegen, dass trotz der Unsicherheiten bei Gewerbesteuereinnahmen und Kreisumlage dennoch die Entwicklung der Stadt durch vorgesehene Investitionen weiter vorangetrieben werde.

Mehreinnahmen durch Ansiedlung von Gewerbetreibenden

Um die Stadt auch in Zukunft voranbringen zu können, müssten die Unternehmen weiter im Blick bleiben. „Auf dem Sektor der Gewerbesteuern sollten wir weiterhin versuchen, Mehreinnahmen von Steuern durch Ansiedlung von Gewerbetreibenden zu generieren. Auch sollten wir bereits ansässige Unternehmen umfänglich bei Standortsuche und Expansion unterstützen“, sagte Danny Will (BfN).

„Ich will noch nicht von Sparhaushalt sprechen, es ist auch durchaus gerechtfertigt, dass wir in der gegenwärtigen Situation vorsichtiger vorgehen. Daher will ich mal sagen, es ist ein unspektakulärer Haushalt, der aber, wenn man genauer hinschaut, durchaus eine Reihe von Schwerpunkten setzt“, lautete die Einschätzung von Thomas Hofmann (Linke). Elementar sei jedoch, Vorhaben nicht nur zu beschließen, sondern diese letztlich auch umzusetzen.

Wichtig sei es, auch neben den baulichen Maßnahmen in die freiwilligen Aufgaben – in die Vereinsförderung und in die Kultur in der Stadt – Gelder zu investieren, betonte Christian Herrgott (CDU). „Denn das macht Neustadt aus, nicht nur die Dinge, die wir tun müssen, zu tun, sondern auch in die Dinge, die über Jahre gewachsen sind und die wir gemeinsam auf den Weg gebracht haben“, sagte er.

Kritik zur kalkulierten Höhe der Gewerbesteuern

Peter Döpel (Junge Liste) merkte an, dass seine Fraktion für das Haushaltsjahr 2021 darauf hingewiesen habe, dass der gewählte Einnahmenansatz von 4,8 Millionen Euro aus Gewerbesteuern mit 400.000 Euro Mehreinnahmen im Vergleich zum Vorjahr eine sehr ambitionierte Größe dargestellt habe. „Aus heutiger Sicht waren diese Bedenken berechtigt“, sagte Peter Döpel. Denn die diesjährigen Erwartungen seien nicht erfüllt worden. Ohne erkennbare Gründe sei der Ansatz dennoch für das Jahr 2022 nochmals um 100.000 Euro erhöht worden. „Hier muss man ganz klar sagen, dass scheint der heutigen Zeit nicht zu entsprechen. Wir sehen den kalkulierten Einnahmenansatz daher als sehr, sehr kritisch an“, so Peter Döpel.

Fehlende Nachhaltigkeit im Haushalt bemängelte Karl-Heinz Stolze der Fraktion UBV/SPD. „Bei sinkenden Einwohnerzahlen und ansteigenden Bau- und Energiekosten sollten wir uns ernsthaft überlegen, wie lange wir es uns noch leisten können, dauerhaft defizitären Projekten, die vielleicht gerade noch mit Fördermitteln zu stemmen sind, aber deren Wartung und Instandhaltung von Jahr zu Jahr schwerer fallen, den Vorrang vor dringend notwendigen nachhaltigen Maßnahmen, zum Beispiel der alternativen Energieversorgung, zu geben“, sagte er.