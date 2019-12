Neustädter Straße 74 in Pößneck soll gerettet werden

Die Stadt Pößneck will das Wohn- und Geschäftshaus Neustädter Straße 74 vor dem weiteren Verfall und überhaupt retten. Überlegungen gehen dahin, das unterkellerte dreigeschossige Gebäude in städtisches Eigentum zu übernehmen und dann so weit herzurichten, dass dann ein privater Investor anbeißt.

Derzeit gehört das seit genau zwanzig Jahren komplett leerstehende Objekt der kommunalen Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Triptis/Pößneck mbH (GWG). Die würde es am liebsten abreißen, weil sich eine Sanierung auf eigene Kosten nicht lohne.

Ein Herz für die Neustädter Straße 74: Die Stadt Pößneck setzt die Forderung dieses Graffitis an der Fassade des Wohn- und Geschäftshauses quasi um. Foto: Marius Koity

„Wir wollen in der Neustädter Straße aber keine weiteren Lücken, über die wir nicht wissen, ob und wann sie geschlossen werden“, sagt der städtische Bauamtsleiter Frank Bachmann. Deshalb will er nach so vielen anderen Gebäuden in der Stadt auch die Neustädter Straße 74 mit Fördermitteln retten.

„Ich finde, es ist ein schönes Haus“, sagt Bachmann. Er ist überzeugt davon, dass sich das Gebäude schnell vermarkten lässt, sobald es wirtschaftlich nicht mehr den Charakter eines Fasses ohne Boden hat.

Ruine mit Grundstück ist genau einen Euro wert

„Die Veräußerung an die Stadt ist avisiert, wir befürworten die geplante Vorgehensweise“, kommentiert GWG-Geschäftsführer Ingo Kruwinnus. Zu welchem Preis die Immobilie den Besitzer wechseln wird, sei noch unklar. Es sieht aber nach einem eher symbolischen Preis aus, denn das Gebäude steht in den Büchern der Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft mit dem Wert von einem Euro.

Ursprünglicher Gedanke sei gewesen, das Wohn- und Geschäftshaus im jetzigen Erscheinungsbild zu erhalten, so Frank Bachmann. Doch allein die Sicherung hätte knapp 500.000 Euro gekostet.

Kein Wunder, bröckelt doch nicht nur die Fassade, aus welcher sogar ein Bäumchen sprießt. Weil’s in das Gebäude über Jahre hineingeregnet habe, stecke der Hausschwamm in den Geschossdecken und stellenweise seien diese auch schon löchrig. Den Dachstuhl, in welchem ein Gutachter „holzzerstörende Insekten“ festgestellt hat, könne man gleich vergessen. Die ansehnliche, wahrscheinlich mehr als 100 Jahre alte Holztreppe im Gebäude könnte man vielleicht noch retten. Vermüllung und Vandalismus seien einige der weiteren, aber noch die geringsten Probleme der Immobilie. Schon die Hausantenne auf dem Dach zeigt, wie sehr doch in der Neustädter Straße 74 die Zeit stehen geblieben ist.

Die halbe Million Euro für die Sicherung wäre allerdings nicht einmal die halbe Miete gewesen, gibt Frank Bachmann zu verstehen. Denn die insgesamt vier Wohnungen in den zwei Obergeschossen wären am Ende zu klein für eine sinnvolle Vermarktung gewesen und für die beiden Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss gebe es schlicht keinen Bedarf in Pößneck.

So wird jetzt geprüft, was es bringen könnte, wenn man nur das Obergeschoss abtragen würde. Das wäre eine Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, so Frank Bachmann.

Er schließt nicht aus, dass die Stadt am Ende inklusive Fördermittel trotzdem 400.000 bis 500.000 Euro in die Hand nehmen müsste. Für dieses Geld wäre dann allerdings rohbaumäßig alles in Ordnung und auch die Fassade schon nach den Vorstellungen der Stadt gerichtet.

Ziel sei, aus dem Wohn- und Geschäftshaus ein großzügig geschnittenes Einfamilienhaus zu machen. So könnten auch überflüssige Wohnungen vom Pößnecker Mietmarkt genommen werden.

Für die Einfamilienhaus-Idee spreche der Zuschnitt des Grundstückes. Dieses ist nach GWG-Angaben 424 Quadratmeter groß, aber nur zu etwa einem Drittel bebaut – der Rest sei Hof und Garten. „Wer im Grünen wohnen will, müsste hier nicht erst vor die Stadt gehen“, kommentiert Frank Bachmann.

Bis 2022 vom hässlichen Entlein zum schönen Schwan

Was der Innenausbau, der dann dem privaten Eigentümer obliegen würde, kosten könnte, sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös abzuschätzen. Es komme beispielsweise darauf an, welchen Komfort man haben möchte und wie viel man in Eigenleistung erledige, so der Bauamtsleiter.

Bei der Sanierung des Hauses müsse auf alle Fälle der historische Torbogen erhalten werden, führt er aus. Und auch das eine oder andere überlieferte Gestaltungselement an der Fassade soll erhalten werden und daran erinnern, dass die Neustädter Straße ein wichtiges Stück der Pößnecker Geschichte sei.

Zeichnung aus der Bauamtsarchiv-Akte der Neustädter Straße 74 in Pößneck. Foto: Marius Koity

Wann genau die Neustädter Straße 74 errichtet wurde, ergibt sich aus der Hausakte im Bauamtsarchiv nicht. Dem seinerzeit privaten Eigentümer des noch einstöckigen Gebäudes wurde 1897 jedenfalls erlaubt, drei „russische Schornsteine“ neu zu bauen. Die heutige Gestalt hat das Wohn- und Geschäftshaus wohl 1933 erhalten.

Die Stadt kauft das Gebäude übrigens nicht ins Blaue hinein, wie Frank Bachmann betont. Die Übernahme werde erst dann erfolgen, wenn die Einfamilienhaus-Idee planungs- und fördermitteltechnisch Aussichten auf Erfolg hat. Wenn alles klappt, soll aus dem hässlichen Entlein Neustädter Straße 74 spätestens 2022 ein schöner Schwan geworden sein.