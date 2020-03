Es ist nicht einfach, Stillstand in Krölpa zu organisieren

Wie kommen Sie mit den Aufgaben klar, die Ihnen die Coronavirus-Pandemie aufzwingt?

Soweit ist alles gut. Was in unserer Macht liegt, ist oder wird erledigt. Es ist total gewöhnungsbedürftig, absoluten Stillstand organisieren zu müssen, wenn man ansonsten genau das Gegenteil tut und will. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Wie klappt es mit der Herstellung des Stillstands?

Die Leute zwischen meinem und Ihrem Alter haben weitestgehend verstanden, worum es geht. Einigen Jugendlichen muss ich hingegen eine nur begrenzt vorhandene Vernunft bescheinigen. Leider fahren auch manch ältere Leute lieber von einem Geschäft zum nächsten, weil hier der Kaffee im Angebot ist und drüben etwas Anderes, statt an ihre Gesundheit zu denken und an die möglichen Folgen ihres Verhaltens. Es wird ein enormer Aufwand betrieben, um die Coronavirus-Infektionsketten zu unterbrechen, um Schlimmeres zu verhindern, und es wäre schon bitter, wenn diese Bemühungen scheitern, weil sich einige Leute einen Spaß machen, statt sich mal zurückzuhalten.

Was wurde unmittelbar in der Gemeindeverwaltung getan?

Wir haben uns die Frage gestellt, wie wir die Trinkwasserversorgung, die Abwasserentsorgung oder die Müllbeseitigung aufrecht erhalten, wer in den Gemeindewerken die Löhne der Mitarbeiter anweisen wird, wenn die Verwaltung in Quarantäne müsste. Seither laufen sich die Entscheidungsträger nicht mehr über den Weg. Wir mussten uns Gedanken darüber machen, wie wir mit Mitarbeitern umgehen sollen, die nur in Bayern unterwegs waren – einem Bundesland, das ja von der Stadt Jena als Risikogebiet eingestuft wurde. Wir sind besorgt über die Perspektiven unserer Kleingewerbetreibenden. Machen wir uns nichts vor: Was jetzt geschieht, wird uns noch Jahre beschäftigen. Vor der Krise hatte die Landesregierung ja den ländlichen Raum wiederentdeckt. Ich hoffe, sie erinnert sich nach der Krise noch daran. Es fragte: Marius Koity