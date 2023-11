Nicht ganz ungefährliches Naturwunder

Schleiz. An vielen Dächern funkelt und glitzert es im Moment in der Sonne. Nachdem es geschneit hat, haben sich Eiszapfen gebildet. Diese entstehen, wenn Sonne oder Wärme vom Dach, den Schnee schmelzen lassen. Das Wasser fließt dann nach unten, friert wieder fest und so entstehen Tropfen für Tropfen immer größere Eiszapfen. Auch wenn sie wunderschön aussehen, sind sie nicht ganz ungefährlich. Gerade entlang von Fußwegen sind Hausbesitzer für die Sicherheit verantwortlich. Ein großer Eiszapfen, der auf eine Person fällt, kann zu erheblichen Verletzungen führen. Feuerwehren raten beispielsweise, zumindest Warnschilder aufzustellen, die vor dem Gebäude auf die Gefahr aufmerksam machen. Die Eiszapfen auf dem Foto, das in Schleiz entstanden ist, sind jedoch einfach nur schön anzusehen.