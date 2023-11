Nicht jeder Ort ist für Tiere geeignet

Stephanie Rössel über eine Maus, die offensichtlich kein Zuhause hat

Als ich in dieser Woche im Tierheim war, dachte ich die ganze Zeit darüber nach, dass ich gerade ein Tier abzugeben hätte. Eine Maus. Scheinbar hat diese kein Zuhause, denn seit ein paar Tagen vergnügt sie sich in meinem Auto. Vor zwei Wochen lag plötzlich überall etwa herum. Nach genauem Hinschauen, sah ich dann nicht nur angefressenes Papier, sondern auch die Mäusehinterlassenschaften. Ich putzte und desinfizierte das Auto, um am nächsten Tag festzustellen, dass ich das Ganze wiederholen musste. In der Werkstatt fand man keinen Weg, den Frau oder Herr Maus nehmen konnte. Also durfte ich fahren mit den Worten: „Keinen Unfall bauen, wenn sie während der Fahrt gesprungen kommt.“ Ein paar Tage war Ruhe. Am Montag dann erneut Spuren. Laut Internet mag sie keine Zitrone. Doch die mindestens zwei Liter, die ich inzwischen in meinem Fahrzeuginnenraum verschüttet habe, stören sie nicht scheinbar nicht im Geringsten. Keine Ahnung, ob sie immer raus - und reinklettert oder irgendwo gemütlich sitzt. Wenn es dunkel ist, fahre ich jetzt jedenfalls mit Innenbeleuchtung, um sie rechtzeitig zu sehen, falls sie doch irgendwo herum kraxelt. Gefühlt kribbelt es ständig an meinen Beinen, während der Fahrt. Ich mag Tiere, aber nicht jeder Ort ist als Lebensraum geeignet.